A nemzetközi ajánlások alapján a fiatalok számára 8–10 óra pihentető alvás lenne az ideális. Ennek hiányában dekoncentráltakká válhatnak, amely az iskolai teljesítményükön is visszatükröződhet. A kevés alvás hosszú távon depresszióhoz, viselkedési problémákhoz vezethet, de hatással lehet a sportteljesítményre, befolyásolhatja a cukorbetegség, a magas vérnyomás kialakulását is. A fiatalok körében az alvásproblémák az elektronikus eszközök túlzott használatának, a nyüzsgő szociális élet és az iskolai elvárások, megnövekedett terhek közötti lavírozásnak köszönhetően jelentkeznek.

Orsolya saját kamasz fián tapasztalja a fent leírtakat. Úgy véli, ha a szülők nem tartják kordában a fiatalokat, azok képesek túlzásba esni és az iskolából hazaérve egészen éjszakába nyúlóan a számítógép előtt ülni vagy a mobiltelefonjaikat nyomkodni.

– Természetesen nekik is szükségük van a kikapcsolódásra. Miután a fi am hazaér az iskolából, valamint délutáni elfoglaltságairól, leülünk beszélgetni, megkérem, hogy meséljen a napjáról. Azt, hogy ez megvalósuljon, mindig is fontosnak tartottam. Vacsora után általában elvonul a szobájába és a barátaival lóg a neten, de nem hagyom, hogy ez túl későre nyúljon. Egyelőre hétköznap még nem engedem, hogy kimaradjon otthonról, emiatt gyakran vitázunk – mesélte az édesanya.

Ideális körülmények

Akár gyermekről, akár felnőttről van szó, a hosszabb, pihentetőbb alvás érdekében érdemes rendszert vinni az estéinkbe. Ha odafigyelünk szokásainkra és több napon keresztül megpróbálunk ugyanabban az időpontban lefeküdni, a szervezetünk ezt hamar megszokja, és nem okoz majd gondot az elalvás.

Törekedjünk arra, hogy elalvás előtt már ne az előző nap félbehagyott munkákon, az előttünk álló feladatokon gondolkodjunk. Helyette figyeljünk az egyenletes légzésre, szedjük össze az aktuális nap boldog pillanatait, adjunk hálát azokért. Teremtsük meg az ideális körülményeket, például a megfelelő matrac kiválasztásával.

Könnyebben megy az elalvás, ha előtte alaposan lefárasztjuk magunkat akár egy edzéssel vagy egy fejszellőztető sétával. Végezetül hagyjunk fel a koffein-, az alkoholtartalmú italok esti órákban való fogyasztásával is.

