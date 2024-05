Tíz körre redukálódott végül a korábbi 25-re tervezett tanulóvezetőknek szánt útvonalak száma Miskolcon, miután a bevezetést heves tiltakozás előzte meg. A vizsgakörök számának növelését a lakosságszám arányával magyarázzák.

Egyelőre tíz marad

„A továbbiakban várható növekedés, de senki nem tudja, hogy mikor léptetik életbe egyelőre” – mondta Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője. Azt is megtudtuk, hogy Szegeden 35 kört vezetettek be korábban, azonban Budapest egyes kerületeiben van olyan, ahol csak összesen 7 vizsgakör van.

Ismeretes, hogy a hetekben röppent fel az a hír, hogy a korábbi hat tanulóvezetőknek szánt vizsgaútvonalat 25-re növelhetik Miskolcon. Mint kiderült, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) a város lakosságszámának figyelembevételével állapíthatta meg a 25 vizsgakört. Akkor Tóth Tibor elmondta, a boon.hu-nak, hogy ez tulajdonképpen nem 25 önálló vizsgakör, mert több csomópont is tartalmaz átfedést a különböző vizsgaútvonalak közül.

Petíció indult

Akkor a 25 vizsgakör hírére Esélyegyenlőség a jogosítvány megszerzésénél! címmel petíciót indított Mihály Zsolt gépjárművezető szakoktató. Több száz aláírás gyűlt össze a petíció alatt, ami azt követeli többek között: „a gyakorlati vizsgaútvonalak kialakítását és számát az esélyegyenlőség jegyében, a különböző gyakorlati vizsga indulási helyeken azonos szinten, és azonos számban meghatározni szíveskedjenek.” (A KAV-hoz szól legfőképpen a petíció – a szerkesztő)

Fokozatos bevezetést várnak

Akkor a petíció hírére többen felvetették, hogy miért lényeges az, hogy egy tanulónak hány körön kell vizsgáznia, hiszen „minden forgalmi szituációban helyt kell állnia”. Tóth Tibor azt mondta erről portálunknak:

Tulajdonképpen mindenhol tudnia kell vezetnie egy vizsgára felkészült tanulónak, hiszen már forgalomban is önállóan vezet majd

– mutatott rá. Azonban azt is hozzátette: a tiltakozás nem azért alakult ki, mert növelték az útvonalak számát, hanem mert egyik pillanatról a másikra vezették be a rendszert, ami óriási terhet rótt az oktatókra és a tanulókra is egyaránt.