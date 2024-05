A Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola a hagyományokhoz hűen idén is megszervezte hangszerválasztó napját. Az esemény elején Mozerné Horga Stefánia, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, mutatta be az iskolát. Elmondta, hogy zeneművészeti, képzőművészeti és táncművészeti ág közül választhatnak a leendő növendékek. A bevezető gondolatok után elsőként az iskola néptáncos növendékei léptek fel, majd pedig a zeneművészeti ág képviselői különféle hangszereket szólaltattak meg, például zongorát, keyboardot, trombitát és dobot is, valamint énekhangban is gyönyörködhettek a jelenlévők. A bemutató után a résztvevők maguk is kipróbálhatták a különböző hangszereket, illetve a képzőművészeti foglalkozás keretében rajzolhattak, alkothattak. A szülők az eseményen be is írathatták a művészet iránt érdeklődő gyerekeket az intézménybe.