A Nemzeti Egyetemi Kosárlabda Bajnokság (MEFOB) május 14-én, kedden, Győrben megrendezett férfi döntőjében a Miskolci Egyetem szinte végig kiélezett, kétszeri hosszabbítást hozó, drámai csatában maradt alul a címvédő DEAC ellenében.

Debreceni EAC – Miskolci Egyetem 102-91 (16-24, 14-9, 20-16, 22-25, 8-8, 19-8)

Győr, 150 néző. V.: Jakab, Hervay, Szőts.

DEAC: VÁRBÍRÓ (11/6), VARGA S. (18/6), Neuwirth (11/6), BANKÓ (9/3), CZERMANN (15). Csere: TURÁN (10/9), VÁRSZEGI (26/9), Bata, Fábián, Hibján (2). Edző: Nagy Lajos.

Miskolci Egyetem: TÓTH B. (23/9), ORLICZKI (13/6), KOZÁK M. (18), GERŐCS (18/9), Ragályi (2). Csere: Sándor (5/3), Szőke, GADUS B. (12/6), Lakatos, Velkey. Edző: Béres Dávid.

Nagy Lajos: – Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a Miskolcnak, mert ahhoz, hogy ilyen remek és emlékezetes legyen a döntő, az ő jó teljesítményük is kellett. Természetesen a saját játékosaimnak is jár az elismerés, feltették a koronát az egész évi teljesítményükre, nekik is gratulálok.

Béres Dávid: – Gratulálok a Debrecennek, igazi MEFOB-döntő volt. A saját srácaimnak is csak gratulálni tudok. Nüanszokon múlt, hogy ki nyeri meg a bajnokságot. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, és remélem, hogy ők is büszkék lesznek erre az ezüstéremre.

Végeredmény: 1. DEAC, 2. Miskolci Egyetem, 3. PTE-PEAC, 4. Mosonmagyaróvár-UNI Győr.