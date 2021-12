– Kirándultunk, megnéztük mennyire szép télen is Lillafüred. Azért karácsonykor, mert ilyenkor lehet rendesen kirándulni, meg gyönyörű, azért – mondja Szöllősi Andrea, aki férjével, Majoros Gusztávval együtt a budapesti nyüzsgést cserélték be a hétvégén a Bükk csendjére. – Miskolctapolcára jöttünk a három napra, vasárnap pedig már indulunk haza. Általában külföldön töltjük a karácsonyt, olyan helyekre szoktunk menni, ami vonattal könnyen elérhető, például Prágába. Most, hogy nem lehet úgy utazni, így azt gondoltuk, hogy megnézzük Magyarország legszebb tájait – fogalmaz Szöllősi Andrea.

Férje, Majoros Gusztáv azt mondja, hogy programjaikat a fürdőturizmus ajánlataira építették. – Pénteken a demjéni fürdőket jártuk be, aztán Miskolctapolcán is körülnéztünk és fürödtünk, a sziklakápolnában voltunk éjféli misén, most pedig beiktattuk a programba a lillafüredi Palotaszállót és a Bükköt.

Szadai László, Ruska Gizi a nagycsaláddal együtt töltötték a karácsonyt. Lányuk családja mellett hétvégén 30 éves unokájuk és annak felesége is csatlakozott hozzájuk Miskolcon, miközben ők is Budapesten élnek. „A táj, a környék, és annak a múltja”, ezek voltak a hívószak ahhoz, hogy Lillafüredet válasszák, ráadásul legutóbb 20 éve jártak erre. Karácsonyi hétvégéjük azért is különleges – mondja a feleség – „mert itt béke van, csönd és nyugalom”.

– Nem így szoktunk karácsonyozni, de a megszokott karácsonyi rutinból ez kiemel bennünket, újat ad – foglalja össze Szadai László.

Oláh Edit és Agácz Tamás Budapestről azért választották Lillafüredet karácsony első napján, „mert szép”. Röviden ennyi, mondják nevetve.

– Egymással szerettük volna tölteni ezt az ünnepet, sok sétával és kirándulással, a környék felfedezésével. – Megyünk Szilvásváradra is, fönt lakunk a világ tetején, Bükkszentkereszten. Péntektől vasárnapig vagyunk itt, a gyerekkel és az unkákkal ünnepek előtt és után is találkozunk majd – mondja Oláh Edit.

Fábián Dóra és Kovács Balázs a 7 hónapos Zsomborral és a 3 éves Balázzsal járják körül a tavat. Ők nem messze laknak, csak a közös séta öröméért vannak Lillafüreden. – Hogy együtt legyen a család, egy kicsit kiránduljunk, azért választottuk most ezt a helyszínt – mondja Fábián Dóra. – Gyerekekkel együtt nagyon szuper a karácsony, és itt jó a levegő is – teszi hozzá az édesapa, Kovács Balázs.