– Nagyszerű érzés, hogy ilyen sokan összegyűltünk ezen a szép eseményen. Én pedig abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezúttal nem szükséges beszélnem a hagyományőrzés, a helyi értékek ápolásának fontosságáról, hiszen önök pontosan tudják, hogy miről van szó, mit jelent ez a kötelesség. Az ötven évvel ezelőtt alapított egyesület tagjai az egész életüket arra tették fel, hogy ne vesszen el az örökség. Ötven évvel ezelőtt elindítottak valamit, ami azóta is érték, azóta is csalogató az emberek számára. Ezt pedig nemcsak helyben, hanem országosan és túlzás nélkül akár világszinten is meg kell becsülni.