A Nemzetközi Atlétikai Szövetség honlapján is a női 100 méter van a középpontban, igaz, a mai és holnap esti Gyémánt Liga-viadal kapcsán, Eugene-ban – ahol idén a világbajnokságot rendezik – összecsap az olimpiai bajnok jamaicai Elaine Thompson-Herah, a fedett pályás 60 méteren világbajnok svájci Mujinga Kambundji, a 200-on világbajnok brit Dina Asher-Smith és az amerikaiak sztárja, Sha'Carri Richardson. Thompson-Herah idén már futott 10,89-et, de a világranglistát honfitársnője, Shelly-Ann Fraser-Pryce vezeti 10,67-tel.

Takács Boglárka csütörtökön a rangsor holtversenyes 125. helyére iratkozott fel a klasszikus számban, de ez számunkra nagy hír, hiszen

közel húszéves magyar csúcsot döntött meg (11,41 másodperc, 2004, Szabó Enikő).

A rekordot Ausztriában, St. Pöltenben a Continental Tour Challenger sorozatba tartozó verseny hozta. A Liese Prokop Memorialon a női 100 méteres síkfutás első előfutamát Takács Boglárka 11,34 másodperces idővel nyerte meg, de a szélmérő +2,9 m/sec-ot mutatott, így ezt az eredményt nem lehetett hitelesíteni – a +2,0 a határ, ami még „belefér”. A döntőben az 1,6-os hátszél így tökéletes volt, itt jött össze a Budapesti Honvéd Sportegyesület húszéves atlétanőjének a 11,37 másodperces magyar csúcs, és ezzel a versenyt is megnyerte célfotóval úgy, hogy a második helyezett brit Desiree Henry is századmásodpercre ennyit futott.

– Hihetetlenül boldog vagyok, és bíztam benne, hogy össze is jön ez az eredmény, arra azonban nem számítottam, hogy ilyen korán, májusban. A felkészülésem jól sikerült, nem hátráltatott sérülés, remek formában vagyok, és a jövőre nézve biztató, hogy ebben a futásban is akadtak apróbb hibáim. Vagyis megeshet, hogy ennél még jobb időre is képes leszek ebben a szezonban – nyilatkozta Takács Boglárka a BHSE Facebook-oldalán.

– Nagyon jó körülmények voltak, minden adott volt, hogy jót fussak. Örülök az időeredménynek és annak, hogy még csak május van, de már most hétről hétre ennyire jól megy a versenyzés. Hét végén már futottam ennél jobbat is, de akkor a hátszél miatt azok nem voltak érvényesek (Kecskeméten a KESI Kupán 11,35-tel győzött, de 2,7-es hátszélben – a szerk.) , viszont most végre sikerült normális szélben is 11,37-et futnom. Még nem volt hibátlan, még kisebb javítanivalók vannak benne, remélem, hogy lesz ez még ennél jobb is – mondta az ausztriai verseny után a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján, az atlétika.hu-n Takács Boglárka, aki az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül.

Az újdonsült magyar csúcstartó 2019-ben 11,56 másodpercnél járt 100 méteren, de 2020-ban csak 11,92, tavaly 11,64 volt a legjobbja.

– Novembertől honvédos színekben versenyzem, felköltöztem Budapestre és immáron Németh Rolanddal készülök. Sok az új impulzus, új környezetben, új edzővel, új városban kezdtem meg az évet, és az eddigiek alapján kijelenthető, hogy nagyon jót tett a váltás. Jól sikerült a felkészülés, voltunk három hetet Portugáliában edzőtáborban, és sem sérülés, sem pedig betegség nem hátráltatott, így minden adott, hogy majd egy jó szezont tudhassak magam mögött – beszélt elmúlt fél évéről a fiatal sprinter, akinek a célja a nyári müncheni Európa-bajnokságra való kijutás.

Az Eb-szint 11,24 másodperc, amitől elmondása szerint a szezon előtt még távol volt, így elsőre nem is ezt, hanem a ranglistáról való kijutást határozta meg elérendő feladatként.

A következő versenyein, mint amilyen az Eisenstadtban megrendezendő újabb nemzetközi viadal vagy a Budapest Open és a Honvéd Kupa, szeretne stabilan a mostani idejéhez közel futni vagy megjavítani azt.

A BHSE-s tehetség edzője, Németh Roland a következőket mondta mondta tanítványa csütörtöki futásáról:

– Szakmailag maga a futás még nem volt egy jól eltalált futás, az előfutam sokkal jobban tetszett. A döntőben picit beragadt a rajtban, és úgy láttam, hogy a futásában is maradt bőven, de szépen érkezett meg a végén az angol lányra, remekül küzdött az utolsó métereken. Bogi nagyon jó mozgáskoordinációval rendelkezik, már csak pici dolgokon kell változtatni. A következő versenyekkel akarunk még jobb formába kerülni, örülök, hogy így kezdtünk, de nem ide éleztünk formát, szóval még bőven van benne.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke az elmúlt időszak remek eredményeiről beszélt:

– A jó munkához idő kell, szokták mondani. Úgy gondolom, hogy folytatódik az az eredménysor, ami az elmúlt napok alapján nagy bizakodást adhat nekünk nemcsak a mostani szezonra, de a 2023-as budapesti világbajnokságra is. Szeles Bálint új egyéni csúcsa 110 méter gáton, Szögi István és Bartha-Kéri Bianka futásai Németországban, most pedig Illovszky Dominik és Takács Boglárka kiváló eredményei a királyszámban. Megdőlt egy közel húszéves magyar csúcs, amit egy olyan versenyző döntött meg, aki a korosztályos világeseményeken nagyon komoly eredményeket ért el. Volt egy nehéz időszak a pályafutásában, majd hathatós szakmai instrukciókat követően Németh Rolandhoz került. Ez azért jó, mert két kiváló sprinterünk is a jelenlegi férfi magyar rekorder útmutatása szerint készülhet. Illovszky Dominik télen káprázatos szezont produkált, most pedig az a Takács Boglárka futott emlékezeteset, aki szintén nagyon sok örömet szerezhet nekünk a jövőben.

St. Pöltenben Illovszky Dominik 10,37-et futott 100 méteres síkfutásban, amivel az 5. helyen ért célba, és alig egy századdal maradt el az egyéni csúcsától. Szikszai Róbert 61,70 méteres dobásával 3. lett diszkoszvetésben, Heffner Hédi 800 méteren a 2. pozícióban zárt 2:07.52-es futásával, kalapácsvetésben pedig Pásztor Bence 73,26 métert dobott, amivel a 3. hely lett az övé.

Borítókép: Takács Boglárka (középen) fut a nyíregyházi atlétikai centrumban 2022. február 26-án / MTI / Czeglédi Zsolt