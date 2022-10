Magyarország tizenkét évvel ezelőtt indította el a keleti nyitás stratégiáját. Ennek eredményeként ahogy 2020-ban, így az idén is ebből a térségből érkezik a legtöbb beruházás Magyarországra. A sikert mutatja, hogy 2010 óta 49 százalékkal nőtt Magyarország kereskedelmi forgalma a tőle keletre eső világgal és 45 százalékkal bővült az oda irányuló export.

Jelenleg ott tartunk, hogy a világon végrehajtott beruházások hetven százaléka mögött keleti vállalatok és keleti tőke, míg a harminc százalékuk mögött nyugati befektetések állnak. A minisztérium közölte azt is, hogy a nagy kínai beruházások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hazánk, a recesszióba hajló európai környezetben egyfajta kivételként, továbbra is növekedési pályán tudja tartani a gazdaságát.