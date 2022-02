Úgy vélte: Magyarország jó alapokkal nevezhet be ebbe a versenybe, az elmúlt 10 év gazdasági eredményei feljogosítanak bennünket a jó reményekre, hiszen Magyarország az elmúlt 10 évben sorra döntötte a rekordokat az export, a beruházások és a foglalkoztatás tekintetében is. Felhívta a figyelmet arra: a magyar GDP 86,5 százalékát éri el az export, ami EU-s szinten is éllovas pozícióba helyezi Magyarországot, emellett hazánk része annak a 35 tagú globális elitklubnak is, amelynek tagjai egyenként 100 milliárd euró feletti exportteljesítményt tudnak nyújtani.