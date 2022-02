Vámos Arita tavaly ott volt a megye legszebb Tündérszép lányai között. Előtte különösebben nem tervezgetett semmit a szépségversenyekkel kapcsolatban, de a közösségi oldalon meglátta a felhívást, gondolta, kipróbálja magát. Persze a főnyeremény is kecsegtető volt számára.

– Az első, ami rendkívül tetszett a versenyben, az a fotózás volt. Nagyon kedves és jó fej volt a fotós, aki különböző képeket készített rólam. Általában szégyenlős vagyok, de ezúttal meg tudtam csinálni azokat a beállításokat, amelyeket kért. Egy-két póz nem tetszett, ezt el is mondtam neki, így azokat inkább hagytuk. Teljesen más, amikor egy profi áll a kamera mögött, mint amikor csak én készítek magamról szelfit, vagy valamelyik ismerősöm fényképez telefonnal. Már az is nyeremény volt számomra, hogy készült rólam egy portfólió, melyben fantasztikus fotók szerepelnek – mondta Arita.

Izgatottan várta, hogy a megyei fordulóban kiket tart a zsűri a legszebbnek.

– Hihetetlen öröm volt, amikor kiderült, hogy az első helyen jutottam tovább. Ezt követte a regionális forduló. Itt már egy másik zsűri válogatott három megye legszebb lányainak fotói közül. Az első két forduló ugyanis online zajlott a járvány miatt. Sajnos, nem engem választottak a legszebbnek, így nem én jutottam az országos döntőbe. De akkor is hatalmas élmény volt a verseny, úgy érzem, hogy magabiztosságot és önbizalmat adott. Az is nagyon jólesett, hogy nagyon sok barátomra, ismerősömre számíthattam. Nem is gondoltam, hogy ennyien mellém állnak majd, amikor szavazni kell. Ugyanis volt egy közönségdíjas lány is, aki szintén bejutott a regionális döntőbe – sorolta Arita, aki szereti különleges nevét, hiszen mint mondta, ez egyedivé teszi őt.

Fontos a munkája

Elmesélte azt is, hogy kisgyerekként szépnek tartotta magát, aztán sokáig nem, mert nagyon közel állt az anorexiához. Azonban most már újra elégedett magával. Szerencsére nem kell diétáznia. Arra odafigyel, hogy egészségesen táplálkozzon, de nem kell megvonnia magától a falatokat. Ha egy kicsit fogyni akar, könnyedén lead pár kilót, ha pedig szeretne felszedni magára, akkor a gyarapodás is ugyanilyen könnyen megy. A testedzésre is odafigyel, a mozgás mindig is fontos szerepet játszott az életében. Többféle sportot űzött, és táncolt is. Jelenleg a konditeremben formálja alakját. Arita tapasztalatai szerint bármennyire is furán hangzik, de az életben sokat számít, hogy valaki szép, vonzó külsejű, vagy sem.

Miskolcon nőtt fel, itt járt középiskolába, de most a fővárosban él. Az egészségügyben dolgozik egy magánintézményben. Fontos feladatot lát el, hiszen covidos betegekkel foglalkozik. Mint mondta, imádja a munkáját, nagyon jól érzi magát az egészségügyben.

– Nem szeretnék más szépségversenyeken részt venni, mert tudom, hogy hol a helyem. Természetesen azért nem bántam meg, hogy ott voltam a Tündérszépek között – fogalmazott Arita.

