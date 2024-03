Az ötéves projektben a BORA 94 Nonprofit Kft. a helyi termék- és szociális gazdaság erősítését célzó programokat valósít meg. Bár a cég elsősorban pályázatírással és menedzseléssel foglalkozik, a gazdaságfejlesztés területén is vannak tapasztalatai, hiszen a korábbi uniós programozási időszak hasonló fókuszú nagyprojektjében is aktív szerepet vállalt. A helyi termékek fejlesztését célzó tevékenységek és programelemek kidolgozásakor figyelemmel kellett lenni arra, hogy a megyében számos olyan hátrányos vidéki térség van, ahol értékes helyi erőforrások és termékek vannak, azonban hiányzik a térségi együttműködés és a közös megjelenés, így a helyi termékek és szolgáltatások piacra jutása nehézségekbe ütközik. A Társaság célja, hogy a helyi termékek előállításával foglalkozó vállalkozások, önkormányzatok számára közvetlen, illetve közvetett segítséget nyújtson tevékenységük fejlesztése, stabilitásának erősítése érdekében. Ennek keretében a megyében tevékenykedő már sikeres helyi termelők vagy szolgáltatók bevált módszereit, jó példáit azonosítják be, gyűjtik össze, és teszik azokat elérhetővé mások számára annak érdekében, hogy a termelők tevékenységükben alkalmazhassák, adoptálhassák vagy inspirálódjanak belőle. Kapcsolódva ehhez, konkrét termékfejlesztési projektelemek is megvalósulnak, mint a foglalkoztatás fenntartása és növelése szempontjából kiemelten fontos termelői-fogyasztói kapcsolatok elősegítése, a tudatos vásárlói magatartás kialakítása, a helyiesszencia.hu online termék kataszter továbbfejlesztése vagy a helyi termék branding. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódnak Bánné dr. Gál Boglárka a vármegyei közgyűlés elnöke mintegy tízéves törekvéséhez, a Megyei Értéktár fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez is.

Másik fontos területként jelenik meg a cég tevékenységében a szociális gazdaság fejlesztésének támogatása. Itt a fő cél a hátrányos helyzetű, illetve kedvezőtlen adottságú településeken tevékenykedő, szociális nonprofit szervezetek üzleti és marketing ismereteinek bővítése, versenyképes termékek és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Tapasztalható ugyanis, hogy a társadalmi vállalkozások sok esetben szakember-, és információhiányban szenvednek, ezért mentorálással, tanácsadással, a képzések biztosításával is segít nekik a program. Továbbá a tartós foglalkoztatás biztosítása érdekében ebben a témakörben jelenik meg a szervezeti működés támogatása és információnyújtás a fenntartható üzleti modellről. Fontos ugyanakkor a szociális vállalkozások, a piaci szereplők és a közszféra közötti kapcsolat és partnerség kiépítése is a hátrányos helyzetű munkaerő stabil, tartós foglalkoztatásának biztosításáért.

Ezek a lépések kiindulási alapjai lehetnek a helyi erőforrásokra és termékekre alapozott turisztikai fejlesztéseknek és a gazdaságfejlesztésnek is. A folyamatban pedig az önkormányzatok, a vállalkozások és a nem-kormányzati szféra közösen vesznek részt, együttműködnek a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez szükséges feltételek megteremtése érdekében.