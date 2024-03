A pultos feladatkörről részletesebben

Pultosként megannyi vendéglátóegységnél lehet elhelyezkedni, amiből kifolyólag az ellátandó feladatok is mutathatnak bizonyos különbözőségeket. Általánosságban viszont az alapvető felelősséget a vendégek üdvözlése, rendeléseik felvétele és kiszolgálása jelenti. A pultosok elkészítik továbbá a megrendelt italokat, illetve gyorsétterem esetében gyakran az ételeket is.

A feladatkörnek egy meghatározó részét tehát a vendégekkel történő interakció teszi ki. A pultosoknak átfogóan ismerniük kell az étel- és/vagy itallapot, hisz a vendégek gyakran fordulnak kérdésekkel hozzájuk a kínálattal kapcsolatban. A pultosok dolga ilyenkor, hogy bemutassák a lehetőségeket, és a preferenciáknak megfelelően segítsék az étel- és italválasztást.

A fizettetés szintén a munkájuk része, beleértve a rendelések előzetes rögzítését a rendszerben, a számla kiállítását, illetve magát a fizetés fogadását. Mindezek mellett pedig a készletekkel kapcsolatban is akadnak teendőik, azaz jelezniük kell, ha valamelyik termékből hiány van, és le kell adniuk az ezekre vonatkozó rendeléseket. Nem utolsósorban pedig a munkakörnyezetük, vagyis a pultnak a rendben tartására is különös gondot szükséges fordítaniuk.

Milyen elhelyezkedési lehetőségek adódhatnak Nagykanizsán? Változatos lehetőségekből válogathatnak pultos munkakörökből Nagykanizsán az álláskeresők. Ezt megerősíti a város álláspiacával foglalkozó NagykanizsaAllas.hu kínálata is, ahol egyebek mellett szállodai éttermek és különböző italozók is hirdettek már pultos állásokat.

Az elvárások ezen állások kapcsán eltérően alakulhatnak, hisz míg egyes munkáltatók kifejezetten a tapasztalt pultosokat keresik, addig mások a területen még nem jártas, ugyanakkor lelkes pályázók jelentkezését is várják. A lelkesedés mellett rendszerint kitűnő kommunikációs képességekre, vendégközpontú hozzáállásra, valamint csapatmunkára való készségre is szükség van a helytálláshoz.

Ezenkívül mivel ezeken a vendéglátóhelyeken egyes időszakok kimondottan zsúfoltak és pörgősek, így a stressztűrő képesség is egy kiemelten fontos kvalitásnak számít. Csakúgy, mint a gyors reakciókészség és felszolgálókészség, vagyis, hogy a pultos képes legyen dinamikusan, ugyanakkor egyúttal udvariasan is végezni a munkáját. Végezetül pedig a pontosság és precizitás is elengedhetetlen, amit a fizettetéssel és a készletkezeléssel kapcsolatos teendők indokolnak.