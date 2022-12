Az autószerelés a legtöbb kisfiú álma: autókat javítani, szerelni, bütykölni a valóra vált álom. A kereskedelemben, márkaszervízben vagy akár a saját autószerelő műhelyben dolgozni nagy kihívásokat jelent, és még nagyobb koszt foglal magába. Az olaj, fröccsenő vegyszerek lehetetlenné teszik azt, hogy csak egy farmerben és pólóban dolgozhassanak az autószerelők, így elengedhetetlen a munkaruha használata.

Az autószerelés rendkívüli felkészültséget és szakmai jártasságot, tudást igényel. Annyiféle autó van, különböző megoldások, ráadásul ma már nemcsak dízel és benzines autókat különböztethetünk meg, hanem hibrid hajtású vagy teljesen elektromos autókat is. Mindezek ismerete felkészültséget és professzionalizmust igényel, ráadásul folytonos képzést, így a munkavállalóknak mindig tisztában kell lenniük a legújabb megoldásokkal.

Ennek eredményeképp pedig a munkakörnyezet biztonságossá tétele is alapkövetelmény. Az autószerelő műhelyekre munkavédelmi előírások és elvárások vonatkoznak, hiszen a szerszámok, savak, olaj különös veszélyt jelent a munkatársak számára. A tűzoltókészülék, tűzelfojtó takaró azért is előírás, mert egy autószerelő műhelyben is dolgoznak hegesztéssel, forrasztással a szakemberek, amely komoly tűzveszélyt jelenthet. Emellett szükséges egészségügyi doboz és szemkimosó folyadék is egy jól felszerelt, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő műhelyben.

A munkaruha kérdés egy autószerelő műhelyben

Autót szerelni otthon, a garázsban lehet egy flanelingben és szabadidő nadrágban vagy régi, kopott farmerben. Mindezzel az otthoni körülmények között nincs is gond, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a kényelem az elsődleges, ráadásul nem merülünk el annyira a technikai részletekben hozzáértő, szakszerű tudás nélkül. Egy autószerelő műhelyben viszont a kényelmes munkavégzés szempontja mellett helyet kap a maximális biztonság szempontja is. Nap, mint nap olajokkal, festékkel, hegesztéssel dolgoznak, amelyekre külön autószerelő munkaruhát kell biztosítani. A sötétkék, sötétzöld, szürke vagy fekete munkaruhák azok, amelyek színben leginkább passzolnak a szakmához, hiszen kevésbé látszik rajtuk az olajfolt. Mivel ennyire olajos körülmények között dolgoznak, ezért legalább 5 darab munkaruhára van szükségük, hogy minden nap le tudják váltani a koszosat egy frissen mosottra.

A munkaruha mellett pedig nem elhanyagolható a munkavédelmi szemüveg, kesztyűk, akár hegesztő nadrág beszerzése és természetesen a kényelmes cipő. Emellett szükség lehet még maszkra is, ha nagy porral kell dolgoznia a szakembernek. Mindez azért szükséges, hogy egészséges maradjon munkatársunk.

A legelterjedtebb autószerelő munkaruha a nadrág, amely vállpántokkal rendelkezik, így nem csúszik le. A kantáros nadrágoknak zsebei is vannak, ezért a szerszámok is mindig kéznél lehetnek. A kertésznadrágok is igen kedveltek az autószerelők körében, ami pedig a felső ruházatot illeti, bármilyen olyan póló megfelelhet, amit nem sajnál a szerelő összepiszkolni. Ezen kívül az autószerelőknek egy masszív bakancsra vagy egyéb lábbelire is szükségük lehet.

Legfontosabb autószerelő munkaruhák és kiegészítők az autószerelő műhelyben: