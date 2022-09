Megyénk ipara jól teljesített az év első felében, és az építőipar számai is növekedtek ebben az időszakban. Az egy lakosra jutó termelési érték 63 százalékkal nagyobb volt az országos átlagnál. Bihall Tamással, a BOKIK elnökével az eredmények hátteréről és a kamarára váró legfontosabb feladatokról is beszélgettünk.

A magyar gazdaság az idei második negyedévben mintegy 6,5 százalékkal növekedett – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter augusztus végén. Érvényes ez a pozitív tendencia Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is?

Megyénk ipari teljesítménye a KSH rendelkezésünkre álló első negyedéves elemzése szerint 3,7 százalékkal, az építőiparé 11 százalékkal nőtt az elmúlt év hasonló időszakához képest. De szeretném kiemelni azt a tényt is, hogy az első negyedéveket tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipari teljesítménye 2017 óta folyamatosan emelkedik, és idén – az előzetes adatok szerint – a második félévben is növekedést produkált az ágazat. Fontos mutató az is, hogy az egy lakosra jutó termelési érték 2022 vizsgált időszakában 63 százalékkal nagyobb volt nálunk, mint az országos átlag. A gazdaság tehát az első hat hónapban stabilan működött, és ez a kedvező tendencia a munkaerőpiac számain is látszik. A vállalati visszajelzések jelenleg is munkaerőkeresletről szólnak. Megjegyezve, hogy a képzett, vagy betanított munkára alkalmas munkavállalók tudnak szinte azonnal elhelyezkedni.

Az utóbbi hetekben azonban sok minden megváltozott a nemzetközi és a hazai gazdasági színtéren is. A kamarai tagvállalatok hogyan reagálnak erre a helyzetre?

A kamara mérései már a nyár elején jelezték a gazdaság növekedésének várható megtorpanását. Ez még nem klasszikus értelemben vett recessziót jelent, erős lassulást viszont igen. Jelenleg a legmeghatározóbb az energiaválság, az árak drasztikus emelkedése, ami ezekben a hetekben már komoly gondot okoz a megyei vállalkozásoknak is. Kamaránk rengeteg jelzést kap a cégektől, amelyek az árak elszabadulásáról, a szerződések megkötésének nehézségeiről szólnak. A KKV-szektor támogatása érdekében éppen ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara párbeszédet kezdeményezett a döntéshozókkal. A Kormány erre reagálva azonnali helyzetfelmérést kért a kamarától, amelynek összeállításához szeptember elején – egy kérdőív formájában – a BOKIK is kérte az önkéntes és regisztrált tagok közreműködését.

Ahogy a pandémia idején, a jelenlegi nehézségekkel teli helyzetben is felértékelődik a kamara szerepe. Hogyan segítik a vállalkozásokat ezen a válságokkal nehezített pályán?

A mi munkánk jelentős részét a járvány idején is az információ nyújtása és közvetítése tette ki. Naprakészen tájékoztattuk a vállalkozókat a működésüket befolyásoló aktuális döntésekről, illetve a döntéshozókat a gazdaság állapotáról. Ezt a – tagjaink visszajelzése szerint is – bevált gyakorlatot most is követjük majd. Már szeptemberben több rendezvényt tartottunk az energiafelhasználás csökkentését célzó módszerek bemutatásáról, találkozókat szerveztünk a téma szakértői és a tagvállalatok vezetői között. Az év következő hónapjaira konkrét programtervet dolgoztunk ki, amelynek minden eleme a vállalkozók – kamarai eszközökkel való – támogatását szolgálja. Rendszeres vállalati fórumokat tervezünk – online és személyes formában is – és ezek tapasztalatait azonnal közvetítjük a döntéshozókhoz. A kamara úgy látja, hogy a 2023. év nehezebb lesz az ideinél. De abban bízunk, hogy a negatív világpiaci tendenciák – a háború, az energiaválság, az élelmiszerválság, az infláció – józan döntésekkel megállíthatók, és kiegyensúlyozottabbá válik a gazdasági környezet.