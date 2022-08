Északkeleti központ

Az egyetemvárosok hagyományosan gyümölcsöző helyeknek számítanak a különféle, diákoknak szánt munkahelyek tekintetében. Nem kivétel ez alól Miskolc városa sem, ahol az utóbbi években ismét felpezsdült az egyetemi élet és ezzel együtt a munkalehetőségek kínálata is.

Miskolc városa a diákmunkák szempontjából is sok lehetőséget kínál

Forrás: profession.hu

Miskolc Északkelet-Magyarország egyik fontos városa. Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyeként fontos szerepet tölt be a régió életében. A város lényegében gazdasági és oktatási központként funkcionál. Ennek egyik fontos eleme, hogy a város szárazföldi összeköttetései kiválóak, az itt átfutó autópályának köszönhetően a főváros, a környező megyék, sőt, immáron határon túli, szlovákiai területek is kényelmesen megközelíthetők. A városba az utóbbi időben több nagyobb ipari szereplő is települet, így a munkahelyek és az oktatás gyakorlati részének szempontjából is fejlődés figyelhető meg.

Miskolc diákélete méltán híres, az utóbbi években pedig kifejezetten fellendült. A különálló szigetet alkotó Egyetemváros egy olyan hallgatói közösségnek ad otthont, mely országos szinten is páratlan. A már említett ipari kapcsolatok okán a műszaki területhez kapcsolódó képzések egyre nagyobb presztízsnek örvendenek. Gyakoriak a duális képzési rendszerű szakok, így a hallgatók a helyi ipari szereplők kötelékében gyakorlatot szerezhetnek. Az aktív diákélet mellett a hallgatók természetesen a különböző bevételszerzési lehetőségeket is keresik, így a diákmunka Miskolc városában is meglehetősen népszerű.

Nagyvállalatok, ipar és kereskedelem

Bár Miskolc városa sem méretében, sem népességében nem veszi fel a versenyt hazánk nagyobb városaival, tény, hogy régió szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. A borsodi régió gyakorlatilag egyetlen nagyobb városaként kiváló munkalehetőségeket tartogat mindenki számára. Ennek megfelelően a környező falvakból is rengetegen ingáznak. A különféle nagyvállalatok és ipari szereplők üzemei számos munkahelyet teremtettek az utóbbi években. Ennek megfelelően a diákmunka Miskolc területén sokszor kapcsolódik ezekhez a piaci szereplőkhöz. Gyártósorok, üzemek várják a diákokat különféle pozíciókba, akik így értékes tapasztalatokat szerezhetnek a munkaerőpiacon.

A város ezen kívül természetesen minden olyan adottsággal rendelkezik, mint a városok általában. Turisztikai élet, kereskedelmi gócpontok, melyek mind-mind álláshelyeket teremtenek. Tekintve, hogy a városban mind középiskolai, mind egyetemi szinten virágzó diákéletről beszélhetünk, a diákmunka Miskolc környékén olyan lehetőség, mellyel sokan kívánnak élni. Arról nem is beszélve, hogy az egyetemi hallgatók ezt sok esetben összeköthetik a gyakorlati idejükkel, ezzel tapasztalatot szerezve választott hivatásukban. Sok esetben pedig akár meg is vethetik lábukat a nagyobb cégeknél.

A nagyvállalatok az egyetemi hallgatóknak is teret adnak a tapasztalatszerzésre

Forrás: profession.hu

Tanulás és munka egysége

A diákmunka Miskolc városában tehát viszonylag kettős képet mutat. Jelen vannak a klasszikusnak mondható diákmunkák, amelyek különféle kereskedelmi egységekhez kötődnek. Pláza, gyorséttermek, strand és még sorolhatnánk. E vállalkozások abszolút hagyományosnak mondható munkalehetőségeket biztosítanak a diákság számára. Az egyetem és az ipari szereplők jelenlétének kombinációja ugyanakkor kialakított egy újfajta munkalehetőség-réteget. Ennek megfelelően a diákmunka Miskolc ipari szereplőinek palettáján is fontos szerepet kap. Legyen szó akár a duális képzéshez kapcsolódó, akár külsős megoldásokról.

A kelet-magyarországi régió alapvetően nem bővelkedik az ilyen lehetőségekben, hacsak nem a mezőgazdaságot említjük. Ám a diákmunka Miskolc városában elérhető opciói abszolút képesek felnőni a más, nagyobb városok által kínált lehetőségekhez. Mi több, sok esetben jóval többet képes nyújtani, köszönhetően a jelenlévő nagyvállalatoknak és annak a felfogásnak, mely szerint a hallgatók is szervesen integrálhatók azok működésébe. Így tehát Borsod megye központjaként kiváló lehetőségeket tartogat a diákság számára a munkaerőpiacon.