Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora a 2022-es felvételi adatok kapcsán azt hangsúlyozta, hogy nincs olyan kar a Miskolci Egyetemen, amelynek kínálata az első tíz legnépszerűbb képzésben ne lenne benne. Az intézmény törekvése, hogy hozzájáruljon az északkelet-magyarországi régió fenntartható fejlődéséhez.

A Miskolci Egyetemre 2048 jelentkező nyert felvételt 2022-ben, 1677 fő magyar állami ösztöndíjas és 371 fő önköltséges képzésre. A legtöbb hallgatót a Gazdaságtudományi Kar vette fel 502 fővel, az Állam- és Jogtudományi Kar 412 főt, míg a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 383 főt vett fel.

Miskolci Egyetem képzései közül a gazdaságtudományi képzési terület a legnépszerűbb. A meglévő szakok mellett két új képzést, az emberi erőforrás tanácsadó és a vállalatgazdaságtan szakokat indítja a Gazdaságtudományi Kar. A pótfelvételi eljárásban pedig a jelentős munkaerőpiaci kereslettel bíró sportszervező és a közgazdasági adatelemző szakokat hirdeti a kar.

Mindegyik angol nyelven meghirdetett MSc szak elindul szeptembertől a Műszaki Földtudományi Karon. A környezetmérnöki alapszakon felvettek száma megduplázódott, és újra elindul a műszaki földtudományi alapszak levelező formában. Olyan országosan egyedülálló képzések indulnak a karon, mint az olaj- és gázmérnök, a bánya- és geotechnika mérnök, a nyersanyag-előkészítés mérnök, valamint a víz- és nyersanyagkutató mérnök.

Megőrizte a felsőoktatásban a műszaki és informatikai képzési területen megszerzett biztos pozícióját a Gépészmérnöki és Informatikai Kar. A tavalyi tanévhez képest idén 14 százalékkal több hallgató került be a műszaki területhez tartozó alapképzési szakokra. A mesterszakos képzéseknél továbbra is népszerű a levelező tagozatos képzési forma, ami azt bizonyítja, hogy a megszerzett alapdiploma birtokában a vállalati igényeknek megfelelő mesterképzési szakok ígéretes szakmai karriert nyújtanak.

Idén 28 százalékkal több hallgató nyert felvételt a Műszaki Anyagtudományi Kar képzéseire, mint tavaly. Dinamikusan fejlődő laboratóriumokkal és az ipari igényekhez igazított tantervvel várja a Műszaki Anyagtudományi Kar a hallgatókat, akik az egyetemi évek alatt ipari és nemzetközi projektekhez is csatlakozhatnak. A nappali alapképzésre felvételt nyert hallgatók laptopot kapnak, amelyek képzéshez szükséges szoftvereket is megtalálhatók.

20 százalékos emelkedést mutat az Egészségtudományi Karra felvett hallgatók száma. A nappali tagozatos alapképzésben a legnépszerűbb idén is a gyógytornász szakirány, de az ápoló, a védőnő radiográfus, a diplomás ápoló és az egészségturizmus-szervező képzések iránt is nagy volt az érdeklődés. Elindul az ápoló- és védőnőképzés a sátoraljaújhelyi kihelyezett képzés keretében. Mesterképzések között pedig idén először indul a szakvédőnő MSc szak.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is az ötéves jogászképzés volt a legnépszerűbb a felvételizők körében, így csak a száz legjobb kerülhetett be államilag finanszírozott jogász szakra az Állam- és Jogtudományi Karon.

A nappali tagozatos gyógypedagógia alapszakra felvettek száma idén is emelkedett a Bölcsészettudományi Karon, de a pótfelvételiben még további állami férőhelyekre lehet jelentkezni a pedagógus képzési területen. Továbbá nőtt a szociológia iránt érdeklődők létszáma is a karon. A bölcsészettudományi képzések közül 2022-ben is az anglisztika volt a legnépszerűbb a Miskolci Egyetemen. Társadalomtudományi képzési területen a szociális munka alapszak Ózdon és Miskolcon is indul. Diplomások számára pedig még nem zárult le a felvételi: coach, újságíró, protestáns közoktatási vezető és egyéb szakirányú továbbképzéseikre lehet jelentkezni a Bölcsészettudományi Karon.

A 2021-ben indított előadóművész szakok változatlanul keresettek a Bartók Béla Zeneművészeti Karon, amely országos és nemzetközi szinten is egyre népszerűbb. A zenetanári pályára készülőknek kiváló lehetőséget nyújt a kar a gyakorlóiskola közreműködésével a zenepedagógia elsajátítására a Miskolci Egyetemen.

