– A Bükk lábánál fekvő községünk nemcsak természeti környezetével, építészeti örökségeivel, többszintes barlanglakásrendszerével, hanem a borkultúrában betöltött egyre hangsúlyosabb szerepével válik ismertebbé – mondta Nagy Sándor, Tibold­daróc polgármestere. – A képviselő-testületünk célul tűzte ki, hogy a lakossági igények kiszolgálásának érdekében felkutat minden pályázati lehetőséget, hogy az itt élők komfortérzetét tovább növelje. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült saját forrásból is kiegészíteni az elnyert támogatásokat, így egész nagy lépésekben tudtuk orvosolni az évek óta fennálló problémákat. Az elmúlt években saját erőből és kormányzati támogatással mintegy 130 millió forintot tudtunk a belterületi utak felújítására fordítani. A településen több száz méter vízelvezető árkot és járdát is sikerült építenünk, a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket is bevonva. A szenny­vízberuházáshoz szükséges kormányzati és uniós forrás az önkormányzat rendelkezésére áll, ez közel 1,1 milliárd forintot jelent. A munkálatok jelenleg is zajlanak, remélhetőleg a közeljövőben az egész településen sikerül megvalósítani a beruházást.

A település vezetője hozzátette: „Az önkormányzati ingatlanok szinte teljesen megújultak az elmúlt évek során. A Magyar Falu Program további lehetőségeket nyújtott számunkra, melyekből orvosi eszközöket vásároltunk a település egészségügyi ellátásának javítására, játszótéri elemeket telepítettünk a pihenőparkba, hogy a családok még tartalmasabban tudják eltölteni szabadidejüket, illetve közterület karbantartására szolgáló eszközt tudtunk beszerezni. A Patakmenti Szabadidő Központ energetikai felújításon ment keresztül, az óvoda tetőhéjazatát, kerítését is le tudtuk cserélni. A közeljövőben egy önkormányzati bérlakást szeretnénk felújítani, az önkormányzat épületén végzünk energetikai fejlesztést, illetve útjaink is tovább újulhatnak. A civil szervezetek és az egyházak is teret kaptak a pályázatok kapcsán, a református egyház, valamint a polgárőr-egyesület pályázott sikeresen.”

Van hová fejlődni

Nagy Sándor végül kiemelte: – Az elmúlt időszakban Tibolddarócon mintegy 1,46 milliárd forint fejlesztést tudtunk, illetve tudunk végrehajtani, amit nagy eredményként könyvelünk el. Hisszük, hogy ezek a fejlesztések még élhetőbbé, vonzóbbá teszik településünket, de tudjuk, hogy mindig volt és még van is hová fejlődnünk. Vannak terveink, céljaink, a képviselő-testülettel szeretnénk továbbra is a lakosság szolgálatában állni, értük dolgozni.

