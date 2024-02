Így módosíthatja az alaptörvényt az Országgyűlés A kormány zéró toleranciával viseltet a pedofil bűnelkövetőkkel szemben, ahol nincs helye mérlegelésnek – fogalmazott lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán, reagálva a miniszterelnök tegnapi bejelentésére, miszerint alkotmánymódosítási javaslatot nyújt be a parlamentnek, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

„A gyermekek és fiatalok védelme egy felelős kormányzat első számú prioritása, az alaptörvény megfogalmazása szerint hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelki erejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot” – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője. Jelezte: alkotmányunk rögzíti azt is, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Azért is fogadhatta el a magyar Országgyűlés 2021. június 15-én a pedofil bűnelkövetők elleni szigorúbb fellépésről és a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy ennek az alkotmányos elvárásnak is eleget tegyen.

