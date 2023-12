Az Alapjogokért Központ szerint már akkor is az volt a legégetőbb – most is aktuális – kérdés, hogy vajon hová tűnt az a temérdek pénz, amely a tartalékokon kívül az országban páratlanul magas bevételekből származik. Főleg úgy, hogy egy olyan tétel ellen ágált a városvezetés, amely hozzávetőleg háromszáz másik települést is érint, melyek azonban egyáltalán nem emelték fel a szavukat ezügyben – jegyzik meg.

Kitértek arra, hogy a zöld ideológiát zászlajára tűző főpolgármester bizonyára jelentős összegeket áldoz környezetvédelmi célokra, ami megnövelheti a kiadásokat. Ehhez képest klíma és környezetügyi feladatok megnevezés alatt – a 2019-ben Karácsony egyik első intézkedéseként kihirdetett „klímavészhelyzet” közepén – azonban csak 160 millió forint szerepel a 448 milliárdos költségvetésben.

Ezzel szemben idén nyáron két nap is elég volt ahhoz, hogy majdnem 300 millió forintot tapsoljanak el a fővárosi vezetőknek adott prémiumokra,

majd másnap már arról szóljon a siralomének, hogy olyan súlyos gazdasági helyzetbe kerültek, hogy a BKK-nak minden korábbi ígéret ellenére meg kell emelnie a vonaljegyek árát – fogalmaznak.