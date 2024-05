Új helyen, Miskolc belvárosában, a Sub Rosa Cafe-ban várta a divat iránt érdeklődő hölgyeket a Gardróbvásár, ahol hét hölgy kínálta megunt vagy elhamarkodottan vásárolt ruhadarabjait és kiegészítőit, és aki bizonytalan volt a választásban az stílustanácsokat is kérhetett egy szakembertől. Mint kiderült, elég nagy az érdeklődés az effajta, környezettudatos vásárok iránt, így továbbra is szeretnék megszervezni, a rendezők szívesen várják vendéglátóhelyek jelentkezését esetleges helyszínként.