Egy új közvélemény-kutatásban az fogalmazódott meg, hogy az amerikai elnök gazdasági teljesítménye alááshatja újraválasztási kilátásait. A felmérés szerint a választók mindössze 14 százaléka gondolja úgy, hogy anyagilag jobb helyzetben van, mint Biden hivatalba lépésekor – írja a Növekedés.hu.

A Financial Times és a University of Michigan Ross School of Business számára készített felmérésből kiderül, hogy

a szavazók csaknem 70 százaléka gondolja úgy, hogy Biden gazdaságpolitikája ártott vagy nem volt hatással az Egyesült Államok gazdaságára, közülük 33 százalék vélte úgy, hogy az elnök politikája „nagyon ártott a gazdaságnak”.

A megkérdezettek csupán 26 százaléka szerint segítette a gazdaságot az elnök gazdaságpolitikája – adta hírül a Financial Times.

A Fehér Ház gazdasági teljesítményének negatív megítélése Biden elnöksége alatti rekordnagyságú munkahely-növekedés és csaknem hároméves gazdasági bővülés ellenére történt.

A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!