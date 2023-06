Több ponton is sántít a főpolgármester kampányfinanszírozásuk kapcsán adott magyarázata. A mikroadományok meséje nem először kerül elő a baloldalon, de talán még sosem volt annyira hihetetlen, mint most. A guruló dollárok ezúttal euróban és fontban érkeztek, a pénznemeken még viccelődött is Karácsony Gergely.