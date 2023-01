A mi legnagyobb bajunk az unió két intézménye - a bizottság és a parlament - magatartásával, az, hogy hiába van rögzítve a szerződésben a tagállami kompetenciák és az intézményes kompetenciák közötti választóvonal, újabb és újabb kísérletek vannak arra, hogy megfoghatatlan jogállamisági kritériumot használva olyan területekre mennek be, ahol semmi keresnivalójuk. Ilyen a média, a kultúra területe, most a felsőoktatás, ilyen volt az egészségügy, és a migráció is. Én nem mellesleg a bizottság részéről, konkrét károkozás politikai szándékát is feltételezem