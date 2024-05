A Tasnim iráni hírügynökség arról számolt be, hogy

mostanra sikerült meghatározni az elnöki küldöttség pontos helyét. A Tehran Times az iráni Vörös Félhold vezetőjére hivatkozva pedig azt írja, hogy az egyik kutató- és mentőcsapat elérte a helyszínt

– figyelt fel rá a Magyar Nemzet.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség értesülései szerint az elnök környezetének emberei felvették a kapcsolatot a parancsnoki központtal, ezt pedig reményt ad arra, hogy senki sem halt meg a balesetben.

A Mehr iráni hírügynökség arról is beszámolt, hogy a mentést és keresést nem lehet a levegőből végezni, mivel továbbra is rossz az idő, de több hegymászó-csapat is érkezett. Az este közeledtével azonban a sötétedés is nehezíti a mentést.

Az is reménykeltő, hogy a Noor News hírportál értesülései szerint nem érkezett jelentés arról, hogy robbanást vagy tüzet hallottak volna az elnök helikopterének leszállóhelyén, „ami a helikoptercsapat biztonságára utal”, a jármű tehárt nagy valószínűséggel kényszerleszállsát végzett.

Korábban írtuk:

Baleset érhette az iráni elnököt szállító helikoptert, nagy erőkkel keresik a gépet

Nagy erőkkel keresik az Ebrahim Raiszi iráni elnököt szállító, balesetet szenvedett helikoptert - közölték az iráni állami hírügynökségek vasárnap.

A tájékoztatás szerint keresőkutyákkal és drónokkal ellátott negyven mentőcsapatot indítottak a hegyvidéki erdős térségben. Az iráni Vörös Félhold szerint az egyik ilyen csapatnak időközben sikerült elérnie a baleset helyszínére.

Ahmad Vahídi belügyminiszter annyit közölt, hogy a mentőalakulatok az időjárási körülmények és terepviszonyok miatt csak nehezen tudnak eljutni a térségbe. Egy helyi tudósító élő bejelentkezése során sűrű köd volt látható a háttérben.

Egyes jelentések "kemény leszállásról", mások viszont balesetről szóltak.

Ebrahim Raiszi vasárnap Kelet-Azerbajdzsán tartományba utazott, hogy ott Ilham Aliyev azeri elnökkel együtt felavassa a két ország által az Arasz folyón emelt harmadik duzzasztógátat.

Az elnököt szállító helikopter

Fotó: Ali Hamed / Forrás: Akbar TAVAKOLI / IRNA / AFP

Az incidens az azeri határhoz közeli Varzekán városa mellett, a visszaúton történt, és a helikopteren tartózkodott Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter is

- jelentette a TASZSZ az Irna iráni hírügynökségre hivatkozva. Szintén a gépen utazott Kelet-Azerbajdzsán kormányzója és a tartományi székhely, Tebriz egyik vallási vezetője.

Egyelőre nem tudtak kapcsolatba lépni az elnök kíséretével, így a gépen utazók sorsáról sem tudni.

Az állami televízió megszakította műsorát és képsorokat mutatott az elnökért országszerte imádkozó hívekről.