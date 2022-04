Áder János a Föld napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan az ország egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, a Bácsvíz Zrt. kecskeméti üzemirányító központjában tett látogatását követő sajtótájékoztatón emlékeztetett: a világ legnagyobb részén az a probléma, hogy sokkal több vizet vesznek ki a vízgyűjtő területekről, mint amennyit a természet pótolni tud. Ez a lakosság ellátása, az ipari vízigények és a mezőgazdasági tevékenységek kielégítése szempontjából is nagyon rövid időn belül - több milliárd embert érintve - komoly gondot jelent majd - tette hozzá.

Az államfő kiemelte: a Bácsvíz szakemberei ezzel szemben éppen arról számoltak be, hogy csak annyi vizet vesznek ki, amennyit a természet pótolni tud, és nagyon fontos, hogy ez a jövőben is így maradjon.

Áder János hangsúlyozta: ahhoz, hogy az a természetes mozdulat, amelynek során megnyitjuk a csapot és iszunk egy pohár vizet természetes is maradjon, számos kutat kellett fúrni, a hálózat üzemeltetése, illetve karbantartása pedig számos ember munkáját igényli az év minden napján és a nap minden órájában, de ezen kívül fejlesztésre és innovációra is szükség van - sorolta.

Mint mondta: napjainkban egyaránt fontos a vízbázisvédelem, a vízminőség megóvása, az ellátás biztonsága, a szakemberutánpótlás biztosítása, a víziközművek működtetése, valamint a technológiai fejlesztés.

Hangsúlyozta: éppen ezért örülnünk kell, hogy vannak olyan szakemberek, akik minden magyar ember számára biztosítják azt, hogy egy pohár vizet meginni természetes lehet - fogalmazott.

Áder János emlékeztetett: a vízhálózat felújításában komoly az elmaradás országos szinten. A rekonstrukció ugyan egy hosszú, több évtizedes munka, de az elvégzésével energiát és vizet spórolva csökkenteni lehet a hálózati veszteségeket, illetve az ellátás színvonala is javítható - mondta. "Ennek azonban minél előbb neki kell kezdeni, nem lehet tovább késlekedni. Ez a feladat biztosan komoly kihívása lesz a következő kormánynak" - tette hozzá az államfő.

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) Kecskemét polgármestere arról beszélt, hogy a modern és fejlődő a városban zajló építkezési hullám miatt az önkormányzatnak a jövőben a rekonstrukciós munkálatokon túl a vízhálózat-bővítéséhez is fedezetet kell keresnie, hogy újabb szolgáltatási területeket vonhassanak be a rendszerbe. A térség másik problémája, hogy a homokhátság területén, illetve az egész Duna-Tisza közén jelentősen süllyedt a talajvízszint, ezért a vízutánpótlás megoldása érdekében is komoly erőfeszítéseket tesz a város - tette hozzá a polgármester.

Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. elnök-vezérigazgatója a sajtótájékoztató után a közmédiának elmondta: cégük három megye 58 településén mintegy 350 ezer ember vízellátását biztosítja. Az elnök-vezérigazgató szerint a hatékonyság megtartása megköveteli, hogy a munkatársak a hálózati eseményekről minél hamarabb rendelkezzenek releváns információkkal. Éppen ezért, a Bácsvíz Zrt.-nél az elmúlt két évtizedben a magas szinten automatizált üzemirányításhoz több különböző adatátviteli technológiát ötvöző kommunikációs rendszert és fejlett irányítástechnikai eszközparkot építettek ki.

Az adatátvitelt két, újnak számító technológia bevezetésével - Magyarországon a víziközmű ágazatban elsőként - oldotta meg a BÁCSVÍZ Zrt. és a Cason Zrt. Az NB-I-oT és LoRa technológiák költséghatékony és alacsony energiafogyasztású adatfelhordást tesznek lehetővé, így biztosítható a kellő adatsűrűség, akár 6-8 éven keresztül is. A magyar fejlesztésű monitoring rendszer gyakorlati haszna, hogy folyamatosan lehetővé teszi a hálózat nyomásállapotának figyelését, a hibák, csőtörések gyors észrevételét és lokalizációját. A térinformatikai rendszerbe integrált grafikus megjelenítés segítségével az operátorok a nyomásérték esése alapján akár már a lakossági bejelentés előtt a helyszínre tudják irányítani a hibaelhárítókat, így jelentősen csökkentve az elfolyt víz mennyiségét és az általa okozott kár mértékét.

A cég éves jelentése alapján a Bácsvíz Zrt. az ország 10 legnagyobb víziközmű-üzemetetőinek egyike, alkalmazotti létszáma meghaladja a 600 munkavállalót. Munkatársaik mintegy 150 kútból termelik ki azt a vízmennyiséget, amely biztosítja a 350 ezer ember napi szintű ellátását. A víz- és csatornaszolgáltató értékesítésből származó nettó árbevétele 2020-ban 9,319 milliárd forint, míg 2019-ben 9,341 milliárd forint volt. A Bácsvíz Zrt. 2016-ban közel 13,702 millió köbméter, 2020-ban pedig 14,921 millió köbméter vizet értékesített.

Borítókép: Áder János köztársasági elnök (j2) Kurdi Viktor elnök-vezérigazgatóval koccint az ország egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, a Bácsvíz Zrt. kecskeméti üzemirányító központjában a Föld napja rendezvénysorozathoz kapcsolódóan tett látogatásán 2022. április 20-án.