Múlt hét péntek óta 4902 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 819 264 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt öt napban elhunyt 178 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 831 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 663 907 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 110 526 főre csökkent. 2259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 101-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Csütörtökön, pénteken és szombaton újabb oltási akció lesz.

Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne az oltás lehetőségével. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges.

A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok.

Borítókép: Illusztrációfotó / Új Néplap / Mészáros János