Kásler Miklós beszámolt arról is, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban 22,5 milliárdot fordítanak 74 iskola környezetbarát és energiatakarékos átalakítására. Ez magában foglal szigetelési munkákat, valamint fűtési-hűtési rendszerek és vízvezetékek korszerűsítését. Eddig négy iskolában fejeződtek be a munkálatok – mondta a miniszter, aki kitért arra is, hogy a következő tanévtől 1,2 millióan kapják ingyenesen a tankönyveket. Elmondta: elkészült az új Nemzeti alaptanterv, és gyakorlatilag kész a kerettanterv is.