Bár a Barcelona vezetőedzője, Xavi a szezon közben bejelentette, hogy az idény végén távozik, mégis óriási fordulat várható. A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában kiválóan szerepel a katalán sztárcsapat, így a vezetőség mégis maradásra bírná a klublegendát.

Január végén, a Villarreal elleni vereség után jelentette be Xavi, hogy az idény végén távozik a kispadról.

A Barcelona azóta viszont formába lendült és nem talált legyőzőre, a katalán sztárcsapat már tíz meccs óta veretlen, és a Bajnokok Ligájában is bejutott a legjobb nyolc közé – derült ki az Origó oldaláról.

Ha BL-t nyernének sem maradna

A Barcelona 4-2-es összesítéssel búcsúztatta az olasz bajnok Napolit, mely Xavi szerint szintén nagyszerűen futballozott.



- Teljesen megérdemelt a továbbjutásunk, támadásban és védekezésben is uraltuk a meccset, ugyanakkor a Napoli is fantasztikus mérkőzést produkált. Boldog vagyok, hogy ennyi év után ismét a negyeddöntőben vagyunk - fogalmazott a szakember, utalva arra, hogy a katalán együttes négy év kihagyás után jutott be ismét a BL legjobb nyolc csapata közé. A tervek szerint az idény végén lemondó edző a csapat közelmúltbeli remek eredményei ellenére is kitart a döntése mellett, elmondása szerint még akkor sem maradna, ha a Barca nyerné idén a Bajnokok Ligáját – írta meg a Magyar Nemzet.

Xavi ezen kijelentése óta több pletyka is szárnyra kapott, miszerint valójában még nincs veszve minden, és ha a szezon hátralévő része úgy alakul, illetve a főnökei teljesítik a trénert egy-két kívánságát, akkor a negyvennégy éves mester meggondolhatja magát.

Nagykövet lehetne

A Barcelona vezetői már nagy erőkkel keresik az új edzőt, azonban szeretnék, ha Xavi továbbra is a klubnál maradna, ezért állítólag már felajánlottak neki egy nagyköveti pozíciót a klub alapítványánál.

A hírek szerint az ötlet a klub legfelsőbb vezetésétől származik, és egy olyan mögöttes szándék is lehet benne, hogy a gesztusnak köszönhetően Xavi majd átgondolja távozását, és talán mégis úgy dönt, marad a csapatnál – írta meg az Origó.