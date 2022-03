A 45 éves énekesnőnek az Ironic, a Hand in My Pocket, a You Oughta Know, a You Learn és a Head Over Feet című slágereket felvonultató Jagged Little Pill volt a harmadik stúdióalbuma, az első, amely világszerte megjelent. A korabeli fiatalság frusztrációját megjelenítő album a kritikusok és a közönség körében egyaránt óriási siker volt. Az 1995-ben megjelent korong egy musicalt is inspirált, amelyet tavaly mutattak be a Broadwayn.