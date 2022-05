A magyarországi Bosch csoport, amely nyolc gyáregységgel van jelen az országban – közülük kettő Miskolcon található –, tavaly 14 százalékkal, 1711 milliárd forintra növelte éves árbevételét, 100 milliárd forintot költött új beruházásokra, és csaknem 93 milliárd forintot kutatás-fejlesztésre. A magyar piacon elért forgalma ezzel párhuzamosan 15 százalékkal erősödött, 273 milliárd forintra nőtt 2021-ben. Mindkét eredmény meghaladja a járvány előtti, 2019-es szintet is – hangzott el a vállalat budapesti sajtótájékoztatóján csütörtökön.

Folytatják beruházásaikat

Szászi István, aki a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria-régióban, elmondta, hogy 2022 első negyedévében a gazdasági kihívások ellenére tovább növelték árbevételüket, és bővült a munkatársak száma is: 2021. december 31-én több mint 17 ezer embert foglalkoztattak Magyarországon, ezerhétszáz munkavállalóval többet, mint egy évvel korábban. A világgazdaságban egyre növekvő bizonytalanságok ellenére is folytatják beruházásaikat, a cégcsoport fókuszába az elektromobilitást, az autonóm járművek és a mesterséges intelligencia fejlesztését állítva.

Új gyártócsarnok

Az idén húsz éve működő, kéziszerszámokat gyártó miskolci Robert Bosch Power Tool Kft.-nél 2021-ben 13,9 milliárd forintos fejlesztéssel új gyártócsarnokot adtak át, ahol a legmodernebb technológiákkal készülnek a kéziszerszámok, egy integrált, teljesen robotizált gyártósoron pedig a harmadik generációs eBike akkumulátorok, ez a legfejlettebb eBike battery gyártósor a vállalatnál.

A szintén miskolci, járműipari alkatrészekkel, valamint elektromos hajtásokkal foglalkozó Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél a legnagyobb mértékben az eBike meghajtások és a motorhűtő rendszerek gyártási volumene nőtt. A gyárban a termelési tevékenységen túl kutatás-fejlesztési tevékenységeket is végeznek, amelyek során olyan új gyártási eljárás és alkatrész is született, amely komoly előrelépést jelent a jövő gépjárműveinek megalkotásában.

Lapunk kérdésére elmondták, hogy a két miskolci telephelyen összesen hatezer-ötszázan dolgoznak, a kéziszerszámokat gyártó üzemben háromezer-nyolcszázan, a járműipari alkatrészekkel, valamint elektromos hajtásokkal foglalkozóban pedig kettőezer-hétszázan.

Mint megtudtuk, az itteni működésre is hatással van a szomszédban zajló háború, amely megjelenik az alapanyagok, illetve az energiahordozók árának növekedésében és egyes alapanyagok hiányában is. A helyzetet pedig tovább nehezítik a logisztikai láncokban felmerülő problémák és a szállítási költségek drágulása, miközben vevői oldalról sokkal több a megrendelés, mint a járvány előtt.

Piacképes szaktudás

További probléma az országos szinten tapasztalható feszített munkaerőpiaci helyzet, amely a miskolci Bosch vállalatoknál is érzékelhető. A munkaerő megtalálása valódi kihívás. Ezért aktívan részt vesznek már az oktatásban is, hogy aktuális, piacképes szaktudással rendelkezzenek a fiatalok, és a saját dolgozóiknak is folyamatos fejlődési lehetőségeket, képzéseket indítanak. Nyílt napokon, állásbörzéken (lapunk tavaszi állásbörzéjén is jelen voltak – a szerk.), konferenciákon vesznek részt, és a hagyományos keresés mellett, az online csatornákat is igénybe veszik. Június 9-én rendezik meg a nyílt napjukat, ahol amellett, hogy a miskolci duális oktatás tizedik évfordulóját ünneplik, játékos programokkal, szakmabemutatókkal is várják a pályaválasztás előtt álló 6. és 7. osztályos diákokat, valamint a technikuspályára készülő idén érettségiző diákokat a képzési központjukban.

(A borítóképen: Tavaly júniusban adták át a legmodernebb technológiákkal felszerelt gyártócsarnokot Miskolcon | Fotó: ÉM)