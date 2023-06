A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőtől mindössze néhány perc sétára található ez a négy szobás ingatlan, amihez a meglévő foglalásokat is hozzácsapják. A szaunával és pezsgőfürdővel is felszerelt nyaralót mi biztosan megtartanánk év közben pár hétre magunknak is.

„Eladó Mezőkövesd, Zsóry fürdő legcsendesebb részén egy 4 szobás teltházzal üzemelő nyaraló bútorozattan, meglévő foglalásokkal együtt!

Az ingatlanban 4 szoba, 2 fürdőszoba wc-vel, mindkét szinten nappali, konyha és egy tágas terasz került kialakításra. A terasz alatt pincerész található. A ház 8 fő számára kényelmes kikapcsolódást biztosít, de pótággyal további férőhelyek is elérhetők. Minden külső nyílászáró szigetelt üveggel ellátott műanyag ablak és ajtó. Az ingatlanban hűtő-fűtő klíma és szauna is helyett kapott, a maximális kényelem érdekében, emellett a teraszon egy 8 fős fa asztal a hozzá tartozó székekkel, hinta és egy 4 fős felfújható pezsgőfürdő is helyet kapott. Az udvaron kerti grill és szalonnasütési lehetőség, valamint trambulin is van.

A szálláshely a meglévő foglalásokkal együtt, teljes bútorzattal eladó. Az előző években is teljes teltházzal üzemelt minden szezonban.

A Zsóry strandfürdő mindössze pár perc sétára található.[...]”

