Ingatlanajánló 2021.11.27. 08:00

A hét ingatlana: egy 113 nm-es otthon Miskolcon, parádés kilátással!

A 49,9 millió forintért kínált ingatlanba akár egyedül, akár rögtön néhány baráttal is beköltözhetünk. Ügyes leválasztással pedig két-három kisebb lakásunk is lehet! De persze a tágas ingatlanban is jól el lehet lenni, már csak a zseniális lokáció miatt is!

“NÉGY szobás, 113 nm-es lakás ELADÓ Miskolcon, a Déryné utcában! Miskolc egyik legpatinásabb részén kínáljuk eladásra ezt a 113 nm-es, 4 SZOBÁS, második emeleti, abszolút BELVÁROSI, 2 ERKÉLYES lakást! Kelet-nyugati tájolású, fantasztikus ÖRÖKPANORÁMÁVAL rendelkező, hihetetlen életérzést nyújtó, kivételes adottságú ingatlan. [...]”

