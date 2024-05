Szűk három héttel azután, hogy hazai környezetben szép sikert ért el rali Európa-bajnokság nyitányán Csomós Miklós és Nagy Attila, máris folytatódik az ERC-sorozat. A szezon második futamát már aszfaltos körülmények között, egzotikus helyszínen bonyolítják le. A csapatok már megérkeztek a Kanári-szigetekre, túl vannak a teszten, és várják a hétvégi futam rajtját.

Mint arról mi is beszámoltunk: a borsodi kettős Veszprémben a dobogó harmadik fokára hozta be az Skoda Fabia Evo-t, amivel 25 pontot gyűjtöttek, ezzel az abszolútban is harmadikként várják a folytatást.