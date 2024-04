A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata egy győzelemre van a bajnoki döntőbe jutástól, amelyet a kedden 18.00-kor a Sopron Basket elleni, idegenbeli meccsen abszolválhat. A női élvonalbeli kosárlabda bajnokság elődöntőjében, az egyik fél két nyert meccséig tartó párharcban, a két csapat egymás elleni első összecsapását, szombaton, Diósgyőrben, a piros-fehérek nyerték 76-54-re. Ezzel pedig lépéselőnybe kerültek, és ha most is sikerülne nyerniük – amire már volt példa ebben az évadban, a bajnoki alapszakaszban, ugyanis tavaly december 9-én 74-59-es DVTK Hun-Therm siker született Sopronban –, akkor bejutnának a május 1-jén kezdődő döntőbe, és a fináléban a Serco UNI Győr vagy a Tarr KSC Szekszárd ellen játszhatnának az aranyért. Ha most összejön a diósgyőri győzelem – vagy ha nem, és ezt a harmadik meccsen, a Miskolcon rendezendő, pénteken 18.00-ra kiírt mérkőzésen sikerül kiharcolni – akkor 5 év után lesz ismét döntős a Diósgyőr (a piros-fehéreknek az eddigi 5 döntőjükben a legfényesebb érmet, az aranyat még nem sikerült megszerezniük).

A tét jelentős a mostani mérkőzésen, és a kérdés az, hogy melyik csapat miben, és mennyit változhat a szombati mérkőzéshez képest, hogy a Sopron ismét zónavédekezésben gondolkodik-e, hogy a Diósgyőrnek sikerül-e újra jó százalékkal elengednie a távoli dobásokat, vagy nagyon más forgatókönyv szerint zajlik majd az ütközet.

– Bármi is történjen, egy biztos: nekünk nem szabad visszavenni agresszivitásban semennyit sem, mert a védekezés során ez volt az alapja mindennek, annak, hogy gyors indításos kosarakat tudjunk szerezni, hogy megakadályozzuk a Sopront abban, hogy időben visszatérjen a zónázáshoz. Ez a meccs nagy részében megvolt – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Azt csak halkan mondom, hogy zóna ellen tudunk annál jobban is játszani, mint azt szombaton mutattuk, ez akkor egy picit döcögős volt, de a csapat képes arra, hogy ebben jobb legyen, türelmesebben, higgadtabban játsszon, hogy harcosan menjünk a lepattanókért, úgy, ahogy azt extra módon tettük az első negyedben.

A változásokról

A diósgyőri szakvezető szerint biztos, hogy lesznek változások, mindkét csapatnál.

– Egy ilyen kiemelt jelentőségű párharcban minden szereplő igyekszik valami újat bevetni, szerintem fog változtatni a Sopron, és mi is, az, hogy mit, azt majd a meccsen belül kell lereagálni. Bízom benne, hogy olyan játékra leszünk képesek, amivel lezárhatjuk ezt a párharcot – mondta Völgyi Péter, majd hozzátette: – Ezúttal is fontos lesz Brooks semlegesítése, amit az első meccsen remekül megoldottunk, és ebben nem csak egy ember, hanem az egész csapat kiválóan teljesített.

Az edzőnek szóba hoztuk a diósgyőriek jó csapatszintű teljesítménye mellett azt is, hogy az átlagosnál több jó egyéni produkciót láthattunk, ugyanis Lelik, Aho N., Garbin, Charles és Kányási is jó formát mutatott. Ezzel kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy ez minek tudható be.

– Rettenetesen akarjuk a sikert, azért dolgoztunk egész évben, azért szakadunk szét a pályán, hogy bajnoki döntőt játszhassunk – jelentette ki Völgyi Péter, majd így folytatta: – Ha olyan jó külső dobószázalékunk lesz most is, mint volt szombaton, akkor a célunk elérése könnyebb lehet, ha nem így lesz, akkor még jobb védekezést kell produkáljunk, és több betörést kell vállalnunk az ellenfél palánkja alatt.