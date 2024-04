A női kosárlabda NB I/A rájátszásában, az elődöntőben, az egyik fél két nyert meccséig tartó csatában, szombaton kora este DVTK Hun-Therm – Sopron Basket mérkőzést rendeztek.

Az összecsapás azzal kezdődött, hogy a hazai ultrák a meccs napján elhunyt egykori kiváló labdarúgóra, Tatár Györgyre emlékeztek, az ő nevét skandálták kórusban.

A pályán hármasokkal operált a Diósgyőr (6-2), az sem zavarta meg a fehér mezeseket, hogy egyenlített a Sopron (6-6, 9-9). A hazaiak remekül szedték a lepattanókat, és a 8. percig csak triplákat gyártottak, 15-9-nél kért időt a vendégcsapat. Ám a játékrész hajrájában Garbin lépett elő főszereplővé, két duplája után, egy hármast is bezúzott, és ezzel nagyon jól zárta az első menetet a DVTK Hun-Therm.

A második negyed elején Kányási ötödik diósgyőriként iratkozott be a hárompontososok klubjába, és ezzel kétszámjegyűre nőtt a hazaiak előnye (25-13). Ám itt volt egy kis megtorpanás, diósgyőri részről ziccerek maradtak ki, de mivel a védekezéssel nem volt gond, így a Sopron nem tudott a hazaiak nyakára hágni (30-20), Majd amikor a remekül játszó Garbin 10. pontját is megszerezte egy trojkával, a Sopron időt kért (33-20). A vendégek a játékrész hajrájában felhagytak a zónavédekezéssel, de nagy áttörést ez sem hozott náluk, a meccs felénél az eredmény hűen tükrözte a két csapat közötti különbséget (42-28).

Remek távoli dobások

A szünet után a Sopron felfelé, a Diósgyőr lefelé indult el, ez utóbbit érezte a hazaiak szakvezetője, Völgyi Péter is, aki időt kért (44-34). Aztán amikor a pauza után nem sokkal Aho N. a palánk alól gólt szerzett, a Sopronnak kellett a szünet (49-36). A vendégek próbálkoztak tisztességgel, azzal, hogy tíz alá jöjjenek, de a hazaiak ezt nem engedték (55-40). Garbin, Lelik és Aho N. mellé Charles is kezdett felnőni, utóbbi szerezte csapata 10. tripláját, a 28. percben (59-44). Mivel a Diósgyőr elképesztően jól dobott távolról, 17-ből 10 ment be, az utolsó játékrészt 11 pontot fórral kezdhették (59-48).

A záró negyed egy villamos kábel meghibásodása miatt nehezen kezdődött el, a kényszerű várakozás alatt a játékosok ,,kihűltek”, két percig nem találtak a gyűrűbe. Mompremier törte meg a csendet, ezzel 10 alá került a Sopron (59-50). Ám eddig, és nem tovább tartott a vendégek reménye, mert innentől megint Lelikék következtek. A Diósgyőr remekül játszott, a 38. percben Kányási duplájával húsz lett a két csapat között (72-52), a meccs vége pedig a hazai szurkolók örömmámorát hozta.

A trónkövetelő félig letaszította a bajnoki trónról a Sopront, a keddi, soproni meccsen döntőbe juthat a Diósgyőr.

DVTK Hun-Therm – Sopron Basket 76-54 (22-13, 20-15, 17-20, 17-6)

Miskolc, 2450 néző. V.: Cziffra, Makrai, Rózsavölgyi.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 13/6, CHARLES 14/6, LELIK 17/6, Jovanovic 3/3, Tadic 2. Csere: GARBIN 20/6, KÁNYÁSI 7/3, Tenyér, Aho T., Vég-Dudás. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Sopron Basket: PAPP K. 12/6, Böröndy 5/3, Varga A. 6, Brooks 7, Sitku 4. Csere: Fegyverneky 4, Turner 6, MOMPREMIER 10. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Kipontozódott: Jovanovic (37.).

Völgyi Péter: – Nagyon örülök a győzelemnek, a végére kialakult különbség kicsit túlzó. Az első negyedben jól lepattanózott a csapat, a Sopron az agresszív védekezésével szépen tördelte a játékot. Kedden, a mostanitól sokkal nehezebb mérkőzésre számítok.

Gáspár Dávid: – A DVTK megérdemelt győzelmet aratott, gratulálok nekik. A meccs úgy nézett ki, ahogy az előtte elvégzett edzésmunkánk. Ebben igyekszünk előre lépni, bár sok időnk nincs összeállni, azok után, hogy érdekelhető csapatedzést nem tudtunk tartani a közelmúltban. A következő meccsen szeretnénk sokkal jobb teljesítményt nyújtani, jobb kosárlabdát játszani.

Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1-0, a DVTK Hun-Therm javára.

A két csapat a következő mérkőzést kedden 18.00-tól Sopronban játssza.