A 2023/2024-es férfi röplabda Magyar Kupa-sorozat fináléjában vasárnap este a Fino Kaposvár, illetve a GreenPlan-Vegyész RC együttese csapott össze semleges helyszínen, az érdi arénában.

Az első szettben Baróti triplájával indított a somogyi együttes (3-1), az észak-borsodiaknál Jirásek kapta el a fonalat (4-3). Nagyon felspanoltak voltak Gurskijék, aminek örült a több tucat helyszínre elutazó barcikai szimpatizáns. Lescay blokkja 7-4-es vezetést ért a Finónak, azonban ebben a műfajban Velychko is bemutatott egy kiváló blokkot (7-6), sőt, hibás feladás után döntetlen lett az állás. 11-8-nál időt kért Toronyai Miklós, aztán Magyar nyitássorozatát Bibók megmozdulása zárta le. Négy ponttal vezetett a Kaposvár (14-10), és Baróti vezetésével tovább nyílt az olló (17-11), kellett az újabb szünet a VRCK-nak. Bögöly szervája ,,csípte" a vonalat (20-12), nem tudott feljebb, visszakapaszkodni a GreenPlan, erődemostrációt tartott a kiválóan nyitó legtöbbszörös kupagyőztes (25-13).

A második játszma előtt lelket kellett önteni Bibókékba, akik látták, hogy nagyon komoly minőséget képvisel az ellenfél. Péter B. szerzett barcikai egységeket, Jirásek ütésénél pedig Baróti ismerte el, hogy hozzáért a labdához sáncolás közben. Blokkokban mutatott szép dolgokat a Kaposvár, Bibók pedig ütött egy ászt a nyitóhelyről. Ezúttal 8-5-nél érkezett el a borsodi idő ideje, a VRCK igyekezett tartani magát, de a Fino folyamatosan jobban állt két-három ponttal (10-8, 12-9, 16-13). 18-13-nál újfent szükséges volt a szünet Toronyai Miklós részéről, rendületlenül bíztatott, és sorolta a teendőket. Barótit lehetetlen volt tartani (12 pont), ő volt a különbség (21-15), és innen megint begyalogolt a szettsikerig a somogyi együttes (25-17).

A folytatásban

3-3-mal indítottak a csapatok a harmadik szettet, aztán volt 6-6 is az eredményjelzőn. Fel-felvillantott tudásából a VRCK, tapadt riválisára, amely talán kevésbé volt fókuszált (11-11). Átvette a vezetést is a Toronyai-gárda, amely most nyújtotta a legjobb szakaszát a meccsen (12-14), időt kért Slobodan Prakljacic. Csapata nem a korábbi hőfokon és pontossággal játszott, de járt a dicséret a Vegyésznek, szépen feljöttek Bibókék, és ekkor az történt, amit ők akartak (13-18). A fórt megőrizték Jirásekék, hat játszmalabdájuk volt a hajrában, nyitóhelyről ásszal szépítettek (18-25).

A negyedik játékrészben 1-3-mal kezdett a Barcika, 6-4-nél viszont szükség volt egy kis szusszanásra a Vegyésznél. Ki-ki meccs zajlott a parketten (8-8), a rossz kezdés után partner volt a Barcika. 12-10-nél következett a borsodiak szünete, később, egy Jirásek-sánc már 14-15-öt jelentett. 15-17-nél a Finónál mutatták az időkérés jelét, óriási küzdelem bontakozott ki (20-20, 23-23), Jirásek ásza szettgyőzelmet, illetve egyenlítést ért (24-26).

Az ötödik felvonásban 5-0-val startolt a Kaposvár, ami nagy előnynek számított a 15 pontig zajló játszmában, már két időkérésen túl is volt a Barcika. Péter B-ék 5-3-ra zárkóztak, aztán 7-3-ról kellett volna visszajönni, sikerült (8-7). Ott volt ellenfele mellett, nyomában a nagyon küzdő Vegyész, nüansz döntött (16-14).

A rutinosabb Kaposvár lett a kupagyőztes, történelmük során 19. alkalommal, a remekül harcoló VRCK hatodszor szerzett ezüstérmet. MI

Röplabda: jegyzőkönyv

Fino Kaposvár – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 3:2 (13, 17, -18, -24, 14)

Érd, 2000 néző. V.: Jámbor, Adler.

Fino Kaposvár: Hubicska 13, Magyar 4, Bögöly 13, Novoselov 13, Lescay 14, Baróti 25. Csere: Bozóki (liberó), Zarka, Kalmár, Iván B. Vezetőedző: Slobodan Prakljacic.

Vegyész RC: Gurskij 2, Velychko 5, Jirásek 19, Péter B. 16, Bibók 22, Cziczlavicz 4. Csere: Kiss M. (liberó), Péter M., Óhidi, Garan. Vezetőedző: Toronyai Miklós.