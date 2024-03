Vízilabda: OB I

Férfi OB I, rájátszás, alsóház, 4. forduló

PannErgy-Miskolci VLC – Metalcom Szentes (Miskolc, dr. Kemény Dénes városi sportuszoda, szombat, 15.00)

Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője: – Az eddig három meccsünkből mindhármat elveszítettük, valamennyit idegenben – mivel így jött ki a sorsolás –, ezért most már végre ideje lenne a győzelemnek, hazai környezetben meg kell mutatni, mire vagyunk képesek. Ebben a szakaszban van még két mérkőzésünk, most, és április 13-án saját pályánkon, most, és akkor is meg kell szereznünk a három pontot, ami a helyosztó szempontjából is lényeges. Úgy érzem, az elmúlt hetek eredményei rontották a renoménkat, azon kell dolgoznunk, hogy ezen javítsunk. A Szentes jó formában van, ők velünk ellentétes utat jártak be eddig, három összecsapást hoztak zsinórban. Készültünk keményen a héten, voltunk ismét kétkapuzni, ezúttal az Újpesthez, szeretnénk megtörni a rossz sorozatot, kívülről igyekszem én is mindent megtenni, gólt azonban nem tudok lőni.