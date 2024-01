A Vasas húsz esztendős középpályása, Szilágyi Szabolcs érkezik kölcsönbe a klubhoz. A kolozsvári születésű középpályás a fővárosiaktól érkezett a dél-borsodi klubhoz, de előtte megfordult már a CFR-nél, majd Fehérváron is. Szilágyi az őszi szezonban 17 NB II-es mérkőzésen volt keretben a Vasas színeiben, ebből egyszer kezdőként háromszor pedig csereként lépett pályára.

A sárga-kékek később tudatták, hogy egy másik rutinos középpályással is bővült a keretük: a harminchárom éves Bőle Lukács a Paks csapatától érkezett a fürdővárosiakhoz. A Marcaliban született Bőle szülővárosa után megfordult az MTK-nál is, mielőtt Kaposváron a felnőttek között is bemutatkozott, majd 2014-ben a román CSMS Iasinál (Jászvásár) töltött három éve után a Ferencvárosi TC szerződtette, melyet 2020-ig erősített, de a zöld-fehérek az utolsó fél évben kölcsönadták őt Zalaegerszegre. Bőle 2021-ben távozott a Fraditól és egy idényt töltött a Budapest Honvédnál, majd 2022 nyarán igazolt Paksra, ahol minden sorozatot figyelembe véve másfél év alatt 42 mérkőzésen négyszer volt eredményes.