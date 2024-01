A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata szerdán két felkészülési mérkőzést is játszott, a szerb Topolya SC elleni 1-1 után, 2 órával később, az előző helyszíntől 30 kilométerrel arrébb, Marbellán lépett pályára a DVTK ,,másik csapata”. A piros-fehérek a svéd IF Hammarby ellen játszották az edzőtábor utolsó mérkőzését, a hazautazás előtt két nappal. Az északi ország csapata a 16 csapatos 2023-as svéd élvonalban a 7. helyen végzett, és mostani, a február 17-én kezdődő évadra készülve, ez volt az első felkészülési találkozójuk.

A délutáni diósgyőri együttes kezdőjében is két új fiú húzott szerelést, a dán belső védő, Lund, és a román középpályás, Popadiuc. A jövő hét szombati, Debreceni VSC elleni, idegenbeli tavaszi bajnoki rajthoz a legközelebb álló csapatban három magyar labdarúgó kapott helyet.

Négy labdarúgó a két meccs egyikén sem jutott szóhoz, a két kapus, Bánhegyi és Dojcsák mellett az utánpótlásból felkerült védő, Szőke, valamint a spanyol, argentin középpályás, Feuilassier nem rúgott labdába ezen a napon.

A DVTK-nak ez volt az idei ötödik, egyben utolsó felkészülési meccse, amelyeket mind a spanyolországi edzőtáborozása során játszott, a piros-fehérek négy döntetlennel és egy vereséggel várják az év első tétmeccsét.

IF Hammarby (svéd) – Diósgyőri VTK 0-0

Marbella, 50 néző.

IF Hammarby: Blazevic – Llinares, Gyamfi, Fenger (Eklund, 75.), Karlsson – Sadiku (Ablido, 46.), Hammar, Mohammad (Gebrezgi, 84.) – Skoglund, Erabi, Rafferty (Elezay, 61.). Vezetőedző: Kim Hellberg.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Stephen – Holdampf, Vallejo, Popadiuc – Pernambuco, Kampetsis, Pozeg Vancas. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.