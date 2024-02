A labdarúgó NB I 22. fordulójában, szombaton délután a Diósgyőri VTK együttese a Fehérvár FC csapatát fogadta. A piros-fehéreknél ezen a meccsen debütált a gárda 57. élvonalbeli szakvezetője, a szerb Vladimir Radenkovic, akivel a Kuznyecov Szergej menesztése után keletkezett űrt igyekeznek betölteni, az idei három bajnokira ideiglenesen beugrott Simon Miklós utánpótlás akadémiai igazgató szerepvállalása után.

Kettő, kettő

Az új szakvezető, a DVTK legutóbbi bajnokijához, a két héttel ezelőtti, Újpest FC elleni hazai 2-1-es vereséghez képest két változtatást hajtott végre a kezdőcsapatban: Bényei és Edomwonyi bizalmat kapott, míg Popadiuc csak kispados lett, Acolatse pedig sérülés miatt nem volt keretben. Utóbbin kívül a szintén nem egészséges Baco és Bárdos sem ült le a kispadra, valamint a fiatal Szamosi, és a kapus Tóth B. sem volt keretben. Bényei kezdőbe állításával, Jureket is figyelembe véve, két fiatal labdarúgó kapott lehetőséget a DVTK-nál.

A vendégcsapat szakvezetője, Bartosz Grzelak szintén két helyen változtatott, az egy hete a Debreceni VSC-t Fehérváron 1-0-ra legyőző együttesükből Katona M. és Berki maradt ki, került a cserék közé, helyettük Sigér és Gradisar jutott szóhoz.

Az már a meccs előtt 25 perccel kiderült, hogy a lelátón a két szurkolótábor között nem lesz harmónia, már ekkor egymást sértegették a két oldal fekete felsőkbe öltözött fanatikusai.



Öngóllal

A DVTK védősora az új edzővel is négy fős maradt, előttük mélységben Holdampfnak volt feladata szűrni, akinek ebbe, egy háromszöget alkotva, a középpályán Bényei és Vallejo segített be. Így tulajdonképpen három támadója volt a piros mezes csapatnak, a jobb oldalon Jurek, a balon Pozeg Vancas, elől pedig Edomwonyi.

A mérkőzés elején a Fehérvár tűnt valamivel veszélyesebbnek, igaz, Odyntsovot csak harmatos labdákkal tették próbára a vendégek, de nekik legalább volt kaput eltaláló lövésük. A 13. percben Gergényi a saját kapusát tette próbára, ekkor Tóth B. még hárítani tudott, öt perccel később azonban már nem. Ekkor már csak tíz fővel futballoztak a fehérváriak, mert Csongvait kiállította a játékvezető, miután megtaposta Bényei lábát. A 18. minutában tehát emberfórban szerzett vezetést a DVTK, Gergényi öngóljának köszönhetően. A néhány másodpercen belül kétszeresen is előnybe került piros-fehérek az első félidőben fölényben játszottak, elsősorban Jurek vállalkozó kedve domborodott ki, de Edomwonyi közeli lövését leszámítva nem volt nagy gólszerzési lehetősége a csapatnak. Pedig egy újabb találat gyakorlatilag lerendezhette volna a meccset, ugyanis a Fehérvár nem nagyon tudott belépni a hazaiak védekező harmadába, a védekezés kötötte le minden energiájukat.



Góleső

Csere egyik oldalon sem volt a szünetben, a második félidő pedig egy diósgyőri felső léccel kezdődött, a 47. percben Gera bombája csattant a vason, a kipattanót Pozeg Vancas lőtte a vendégek kapusába. A kimaradt lehetőségek azonban nem pörgették fel a hazai csapatot, nem kaptak ettől vérszemet a piros mezesek, óvatosan, a hátsó alakzat túlbiztosítása mellett próbáltak építkezni, az emberelőnyüknek nem volt látszatja a támadásoknál. Egy órányi játéknál kettészakadt a pálya, előbb a Fehérvárnak volt lehetősége gólt szerezni, majd az ellenakcióból a Diósgyőrnek. Ezt követően előbb a DVTK cserélt kettőt, majd a Fehérvár hármat, és a frissítés a hazaiaknak jött be, a Pernambuco által kidolgozott helyzetet nem ziccerpasszt kapott Pozeg Vancas, hanem Feuillassier váltotta gólra, és ezzel a 69. percben eldőlt a meccs. De még nem volt vége! A megroppant fehérváriakkal szemben a DVTK nagy rössel támadott, és a hajrában további két találatot is berámolt. Az egyik, a harmadik gól érdekes körülmények között esett, a 84. percben a 16-os vonalánál Serafimov buktatta Pozeg Vancast, ami után a játékvezető felmutatta a piros lapot a fehérvári játékosnak, és szabadrúgást ítélt. A videózás után azonban mindkettőn változtatott, a pirosat érvénytelenítette, sárgára változtatta, a DVTK-nak pedig 11-es adott. A büntetőt az a Szabó L. végezte el, aki a múlt héten Fehérvárról érkezett kölcsönbe, Diósgyőrbe, és góllal bizonyította, hogy kár volt elengedni. De nem is egy találattal, hanem kettővel, mert a 89. percben Pozeg Vancas még egy gólt rúgatott vele.

A Diósgyőr megérdemelten nyert, és vágott vissza a tavaly októberi 4-0-s vereségért. Vladimir Radenkovic bemutatkozása remekül sikerült, az emberelőnybe került, és azt gyorsan kihasználó piros mezesek türelmesen játszották, és a cserékkel frissülve más dimenzióba kerültek.