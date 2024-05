Dr. Kázár Ágnes miskolci háziorvost kérdeztük, ő azonban az utóbbi időben nem tapasztalt lényeges emelkedést a betegek számában. A páciensei között bár voltak olyanok, akik hasmenéssel és szaglásvesztéssel keresték fel a rendelőt, a tüneteik azonban pár napon belül enyhültek. Mivel a háziorvosi körzetekben nem kötelező a tesztelés több mint két éve, ezért azt nem lehetett egyértelműen megmondani, hogy ezek a koronavírus vagy más vírus által okozott megbetegedések voltak. Az új alvariánssal – a FLIRT nevűvel – kapcsolatos hírekről már ő is értesült, de központi tájékoztatást még nem kaptak a témában.

Dr. Kázár Ágnes miskolci háziorvos

Mi az a FLIRT?

A napokban látott napvilágot a hír, miszerint az omikron legújabb variánsa válik dominánssá a világban. Ez a változat januárban jelent meg Koreában, majd Japánban és távol-keleti terjedése után még év elején megérkezett az amerikai kontinensre. Az Egyesült Államokban már az esetek harmadáért a KP.2, azaz a FLIRT a felelős, de halálesetről vagy súlyos kórházi megbetegedésről eddig nem számoltak be. Az is jó hír - hogy bár könnyebben bejut a szervezetbe, mint elődje - az omikronra kifejlesztett vakcinák nyolcvanöt-kilencven százalékos hatékonyságot mutatnak az új alvariánssal történő megfertőződésnél. A FLIRT változattal megbetegedők a következő tüneteket tapasztalhatják magukon: hőemelkedés, orrfolyás, légzési nehézségek, rekedtség, torok-, fejfájás, ízületi fájdalmak, gyengeség, gyomor-bélrendszeri panaszok, ízlelés- vagy szaglásvesztés.

Ha szeretnénk, otthon is tesztelhetünk

Miskolci patikákban érdeklődtünk, hogy ha szeretnénk, tudunk-e a koronavírus kimutatására tesztet vásárolni. Egy főutcán található belvárosi patikában az asszisztens elmondta, hogy több típusú otthon is elvégezhető tesztet is vásárolhatunk náluk, tudnak adni úgynevezett antigén gyorsteszteket, amely a nyálból vagy orrüregből kimutatják a vírus jelenlétét. Beszerzésükhöz nem is kell mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, hiszen áruk nyolcszáz és kétezer forint körül mozog.

Mennyit adnak el belőle?

Kérdésünkre, hogy mennyit adnak el belőlük, azt a választ kaptuk, hogy tavaly ebben az időszakban sokkal több fogyott, még akkor heti öt darabot elvittek, most jó ha hetente egyet, kettőt eladnak. Miskolc kedvelt bevásárlóközpontjának gyógyszertárában csak megerősítették ezeket az információkat. Ők is tartanak teszteket, bár mennyiségre kevesebbet mint tavaly. Az eladó akinél érdeklődtünk, a múlt héten például egy darabot sem adott el belőlük.