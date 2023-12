A találkozó végeredménye: 1-2.

----

96. perc: Vége a mérkőzésnek.

----

95. perc: Camaj kapott labdát a bal oldalon, majd 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 1-2.

----

91. perc: Acolatse lövése találta el a jobb oldali kapufát.

----

91. perc: Nikolov helyett Ponomarenko állt be.

----

90. perc: Öt perc hosszabbítás következik.

----

90. perc: Gera és Camaj kapott sárga lapot.

----

89. perc: Pozeg Vancas helyett Lukács D. folytatja csereként.

----

86. perc: Ötvös helyett Lucas állt be.

----

85. perc: Acolatse végzett el szabadrúgást, középről, 22 méterről, és a bal alsó sarokba bombázott, 0-2.

----

84. perc: Jovicic reklamálásért sárgult be.

----

81. perc: Makowski is sárga lapot kapott.

----

80. perc: Kampetsis kapott sárga lapot.

----

78. perc: Kampetsis kapura pöckölt labdáját fogta meg Petkovic.

----

76. perc: Három csere a vendégeknél, Pernambuco helyett Acolatse, Klimovich helyett Bényei, Edomwonyi helyett Kampetsis állt be.

----

74. perc: Camaj jobb alsó sarokra tartó labdáját hárította a diósgyőri kapus.

----

70. perc: Camaj lövését védte Odyntsov.

----

69. perc: Pozeg Vancas csavart labdája suhant ki a léc fölött.

----

60. perc: Camaj lökete kerülte el a bal felső sarkot.

----

59. perc: Gera lövése szállt a kapu fölé.

----

57. perc: Vallejo kapott sárga lapot.

----

54. perc: Szeles lökte meg hátulról a kilépő Klimovichot, aki gólhelyzetben tört ki. A játékvezető és a VAR vizsgálat szerint nem történt semmi, így nem került elő a piros lap.

----

50. perc: Navratil lőtt 7 méterről a kapu mellé, fölé.

----

46. perc: Megkezdődött a második félidő. A szünetben kettőt cseréltek a hazaiak, Czékus helyett Makowski, Stefan helyett Ilievski állt be.

----

45+4. perc: Vége az első félidőnek.

----

45. perc: Pozeg Vancas lövését hárította Petkovic, négy perc hosszabbítás következik.

----

44. perc: Ötvös szabadrúgását ütötte ki Odyntsov.

----

37. perc: 11-eshez jutott a DVTK, Cipetic mellett esett el Stephen. A büntetőt Pozeg Vancas a kapu bal oldalába gurította, a 41. percben, a VAR vizsgálat után, 0-1.

----

35. perc: Ötvös lőtt a kapu fölé, 17 méterről.

----

31. perc: Pernambuco lapos lövését fogta meg a várdai kapus.

----

28. perc: Camaj bal alsó sarokra tartó lövését hárította a DVTK kapusa.

----

17. perc: Stephen ívelése pattant ki a felső lécről.

-----

12. perc: Szöglet után talált a kapuba a hazai gárda, de les miatt nem ítélt gólt a játékvezető.

----

9. perc: Klimovich lövése pattant szögletre.

----

13.00: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A labdarúgó NB I 16. fordulójában vasárnap 13.00-tól Kisvárda MG – Diósgyőri VTK mérkőzést rendeznek.

----

Kisvárda MG – Diósgyőri VTK 1–2 (0–1)

Kisvárda, 841 néző. V.: Csonka (Szert, Buzás).

Kisvárda MG: Petkovic – Stefan, Jovicic, Széles, Alic – Cipetic, Ötvös – Nikolov, Navratil, Camaj – Czékus. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Chorbadzhiyski, Stephen – Vallejo, Holdampf – Pernambuco, Klimovich, Pozeg Vancas – Edomwonyi. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Csere: Czékus helyett Makowski a 46., Stefan helyett Ilievski a 46., Pernambuco helyett Acolatse a 76., Klimovich helyett Bényei a 76., Edomwonyi helyett Kampetsis a 76., Ötvös helyett Lucas a 86., Pozeg Vancas helyett Lukács D. a 89., Nikolov helyett Ponomarenko a 91. percben.

Sárga lap: Vallejo az 57., Kampetsis a 80., Makowski a 81., Jovicic a 84., Gera a 90., Camaj a 90. percben.

Gólszerző: Pozeg Vancas, 11-esből (0-1) a 41., Acolatse (0-2) a 85., Camaj (1-2) a 95. percben.