A siker és a fejlődés kizárólag egy módon érhető el, méghozzá fejlesztések segítségével. Így van ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Az azonban nem mindegy, hogy miben és hogyan fejlődik egy adott terület és a területén élő közösség.

A TOP-os, vagyis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elnevezésű támogatási rendszer forrásait Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata koordinálja, menedzseli. A települési önkormányzatokkal közösen arra figyelnek, hogy a vármegye különböző részein mire van szüksége az embereknek, milyen fejlesztésekre kell forrást biztosítani.

A Bánné dr. Gál Boglárka elnöksége alatt működő vármegyei közgyűlés ez alapján a családbarát fejlesztésekre és a gazdaság további erősítésére helyezte a hangsúlyt.

Mindig a helyiek igénye szerint

A családbarát fejlesztések során a család minden tagja fontos. Minden generáció igényére odafigyelnek. Ahhoz ugyanis, hogy vonzóvá tudják tenni a vármegyét, olyan szolgáltatásokat kell kínálnia ennek az országrésznek is, ami kiszámíthatóvá, nyugodt­tá és boldoggá teheti a jelen megélését és a jövő tervezését. Bánné dr. Gál Boglárka a vármegye önkormányzatának évértékelőjén beszélt az elvándorlási adatokról is. Mint mondta, a KSH adatai szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye az országban az erős középmezőnyhöz tartozik abból a szempontból, hogy az itt élők nem szívesen költöznek el az ország más részére, vagy éppen külföldre.

„Vármegyénk megtartóereje évről évre javul, és hiszem, hogy ebben szerepet játszik a gyermekjóléti ellátások színvonalának javulása is. A statisztikai adatok kedvelőinek: 2021-ben 18 ezer 981 ember hagyta el a vármegyét, míg ez a szám 2022-ben 18 ezer 516 volt. Igen, mondhatjuk, hogy ez csak 465 ember, de nekünk minden egyes ember fontos, aki itt marad” – fejtette ki Bánné dr. Gál Boglárka az évértékelőn. Hozzátette, neki is két gyermeke van, ezért pontosan tudja, hogy egy család csak akkor fogja otthon érezni magát a vármegyében, ha van például bölcsőde, óvoda a közelben. „A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez elengedhetetlen a modern, kényelmes és funkcionális környezet. A bölcsőde- és óvodafejlesztés fontos mérföldkő a családok életében. A gyermeküket biztonságban tudó szülők így lesznek nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak” – mondta a férőhelybővítéssel kapcsolatban.

A TOP-os, tavaly lezárult fejlesztési időszakban erre a területre, a bölcsődei és óvodai férőhelybővítésre közel 15 milliárd forintot fordított a vármegyei önkormányzat a területfejlesztési forrásaiból. Ebből Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 100 óvodát és bölcsődét újítottak fel. Ez több mint 4000 új vagy felújított férőhelyet jelent.