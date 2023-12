Tizennyolc mérkőzésén 23 pontot ,,tett zsebre" a Kolorcity Kazincbarcika SC labdarúgó csapata az NB II-ben. Az észak-borsodiak ezen statisztikai adatnak köszönhetően a 9. helyet foglalják el a tabellán, igaz, mögöttük (és előttük is) vannak olyan klubok, amelyeknek az utolsó őszi körben elmaradt a meccsük, a rossz pályahelyzet miatt. Mint minden együttesnek (kivéve talán azok, amelyek a feljutásért harcolnak) a mérce, az elkerülendő az utolsó négy pozíció, a 15-18. hely valamelyike, ugyanis a szezon végén, a létszámcsökkentés miatt négy klub búcsúzik a második vonaltól. A KBSC 7 pontra található a tizenötödik Tiszakécskétől, ami némi megnyugvásra adhat okot, de azért szükség lesz egy őszihez hasonló tavaszra.

Fejben elfáradtak

A kék-sárgák vezetőedzője idén február óta Csábi József, vagyis a korábbi 1-szeres szövetségi kapitánnyal (2013) fejezte be az előző, és kezdte el az új bajnokságot a csapat. Barcikán szinte teljesen új alakulatot kellett építeni a nyáron, hiszen a 2022/2023-as szezonban 14. helyen záró KBSC-ből távozott Pálinkás, Lippai, Nagy J., Ur, Jakab, Megyeri II., Kovács B., Nagy Á., Puska, Hleba, Dvorschák, Székely D., Takács T., Bacsa, míg érkezett Tóth B., Papp M., Ternován, Csilus T., Csilus Á., Kotula, Pinte, Pekár, Kártik, Gyurkó, Bencze, és Morínigo. A DVTK-val kötött kooperáció keretében (volt) kazincbarcikai futballista Bánhegyi B., Ferencsik, Csatári, Jurek, illetve Vincze D.

– A pontszámunk, és a helyezésünk is rendben van, kár az utolsó két meccsért, melyeket elvesztettünk, Budafokon, és Szegeden, ezek egy picikét rontják a képet – kezdte értékelését Csábi József. – Előbbi helyen a pálya alkalmatlan volt a játékra, és ilyenkor bejön a szerencse, vagy a mi szempontunkból a szerencsétlenség faktor. A Tisza-parján jó meccset vívtunk, egészen az első félidő hajrájáig rendben voltunk, azonban akkor kaptunk két buta gólt. Hosszú volt az ősz, a végére elfáradtunk fejben, annyira azért nem bő a keretünk, hogy sok mód lehetett volna a rotálásra. Nyílván részletesen lehet még elemezgetni, ám összességében elégedettek vagyunk, ha nyáron valaki azt mondja nekünk, hogy így fogunk állni, elfogadtuk volna. Voltunk feljebb is, lejjebb is a táblázaton az első fél évben, próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, feszegettük a határainkat. Sajnos, azonban mindez arra még kevés, hogy megnyugodjunk, biztos, hogy egy még keményebb, gyilkosabb második része lesz tavasszal a bajnokságnak.

Mindig becsületesen

A vezetőedzőt megkérdeztük arról, mely meccseket tartja a csúcspontnak, mely momentumokra emlékszik vissza a legszívesebben.

– Nagyon sok pozitív élmény volt, olyan percek, amit közösen a csapat, a vezetés és a közönség megéltünk – tette hozzá Csábi József. – Klassz kis hangulat uralkodott a hazai meccseinken, a szurkolók igyekeztek hozzátenni a szükséges extrát a lelátóról, ez magával ragadta a csapatot, illetve jó pár idegenbeli meccsre többen is eljöttek. Ilyen volt a Budapest Honvéd elleni, idegenbeli mérkőzés október végén, nyertünk 1-0-ra egy nem akármilyen pályán, a Bozsik Arénában, felejthetetlen marad az ottani közös ünneplés a drukkereinkkel. Ebbe a sorba tartozik a Kozármisleny legyőzése egy 88. percben elért találattal, szintén katarzist okozott, és büszkék lehetünk a Vasas elleni idegenbeli döntetlenre, a 98. percig nekünk állt a zászló, csak akkor voltak képesek egyenlíteni az angyalföldiek. Volt, hogy kaptunk gólt, tudtunk rá válaszolni, mindig becsületesen játszott a csapat, nem feladva még hátrányban sem. Igazából két félidő van, amivel nem tudok elszámolni: a Tiszakécske, illetve a Budafok elleni első félidő. Előbbin már 12. másodpercben kapituláltunk, majd visszajöttünk, aztán ismét előnybe került ellenfelünk. Budafokon szintén korán szedtünk össze hátrányt.

A szakember úgy látja, a két ellenpéldát leszámítva kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a társaság, és sehol, senki sem ,,verte le" őket. Azt is megjegyezte, kíváncsi lesz arra, hogyan, milyen keretek között pótol(hat)ják majd az öt elhalasztott mérkőzést, kik játszhatnak majd, és kik nem.

Nem mindegy a szellem

Csábi Józsefnek az elmúlt tíz barcikai hónapja is szóba került.

– Volt egyfajta gondolatmenet, amit átvettek a játékosok, és folyamatosan lépegettünk előre – nyilatkozta. – A nyáron ,,csavartunk" ezen még egyet, mert stabilabbak akartunk lenni, amit mutat, hogy volt egy kilenc meccsen keresztül tartó veretlenségi szériánk. Szervezettek voltunk csapatjátékban, védekezésben, átmenetekben, s ez sokat nyomott a latban. A nyári nagy átalakulás közepette tudtuk pótolni az elmenőket – akik egy részét büszkén engedtük el magasabb osztályba –, ami azért soha nem könnyű. Nem csak a szakmai össze-, beilleszthetőséget néztük az igazolásoknál, hanem a játékosok emberi oldalát, mert nem mindegy, kik, milyen szellemmel kerülnek az öltözőbe. Az összekovácsolás a pályán is gyorsabban ment, mint gondoltam, túl sok idő nem állt rendelkezésre, miközben minden egyes pont, győzelem számított. Bizonyos heteken megemelt edzésszámmal dolgoztunk, éppen a taktikai részek csiszolása miatt. Nagyon örülünk annak, hogy a szurkolókkal így egymásra talált a klub és a csapat, s hogy ilyen lelkesen segítették és támogatták a munkánkat. Nagyon fontos részesei voltak ennek a sikeres őszi szezonnak, köszönjük szépen!

A barcikai focisták hétfőn közös ebéddel búcsúztatták el 2023-at, ám természetesen kaptak feladatokat otthonra, melyeket el kell végezniük.

– A fejben jelentkezett fáradtság miatt a játékosoknak nagy szükségük van a két hét teljes szünetre, hiszen kifeszítve, száz-százhúsz százalékon kellett dolgozniuk. Január 3-án kezdünk 2024-ben, ugyanis február 4-én már folytatódik a bajnokság – zárta gondolatait Csábi József.

A KBSC téli felkészülési programja még kialakulóban van.