Az R5-ös Ford Fiestával versenyző kettős is ott lesz a hazai rendezésű Európa-bajnoki futamon. A Rally Hungaryn ráadásul a nemzetközi mezőnybe adták le a nevezésüket, ami a kedvezőbb rajthely szempontjából lehet fontos. A zempléni pályákat jól ismerik, az időjárás is kiszámíthatónak tűnik, ezért Bodolaiék optimistán várják a pénteki Szuperspeciált, valamint a hétvégi gyorsasági szakaszokat.

Pontos itinert írtak

- Minden szükséges előkészületen túl vagyunk. A környék ismerős, mentünk már ezeken a gyorsokon, de nyilván a körülményekhez igazodva pontosan feldolgoztuk a pályákat - újságolta érdeklődésünkre Bodolai László. - Külön már nem teszteltünk, hiszen arra ott volt néhány héttel ezelőtt a győri hétvége. A bajnokság szempontjából már azon a futamon is tét nélkül mentünk, de a tapasztalatokat igyekszünk átmenteni, és most, a Rally Hungary idején felhasználni. A szezon végére egyre inkább megtaláljuk az összhangot az autóval, ezért bizakodva tekintünk a hétvége elé.

180 versenykilométer

A Rally Hungary központja Nyíregyházán lesz, a szakaszok jelentős részét pedig a Zemplénben jelölte ki a rendező.

Bodolai László szerint a pályák jól ki vannak gumizva, minden egyértelmű lesz a szezonzáró során. A futam össztávja egyébként megközelíti a kilencszáz kilométert, amelyből több mint 180 kilométer lesznek ki a gyorsasági szakaszok.

- Nem csak az Európa-bajnokság naptárában, hanem a miénkben is ez lesz idén az utolsó futam - folytatta Bodolai László. - Éppen ezért nagyon szeretnénk jól szerepelni. Roppant erős a mezőny, igazi klasszisok között mehetünk, amit a szó jó értelmében minket is doppingol. Az elmúlt időszakban ők is többször versenyeztek már a Zemplénben, ezért az otthon közelsége, valamint a helyismeret ezúttal nem feltétlenül jelent előnyt. Meglátjuk, mire leszünk képesek, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az ERC-sztárjaival felvegyük a versenyt.

Jövőre végig ERC?

Bodolai László és Deák Attila számára egyfajta erőfelmérő is lesz a Rally Hungary. A 2024-es esztendőben ugyanis úgy tervezik, hogy ebben a nemzetközi sorozatban fognak ralizni. Ezzel kapcsolatban még vannak ugyan nyitott kérdések, az elhatározás viszont már megszületett.

A Rally Hungary programja

Október 6. (péntek)

14:46 - Kvalifikáció, Nyíregyháza

18.00 - GY1, Rabócsiring Szuperspeciál

Október 7. (szombat)

Gyorsasági szakaszok

9:23 - GY2, Újhuta - Nyíri

10:21 - GY3, Füzér - Abaújvár

11:24 - GY4, Aranyosivölgy

12:47 - GY5, Nyíregyháza belváros

15:48 - GY6, Újhuta - Nyíri

16:46 - GY7, Füzér - Abaújvár

17:49 - GY8, Aranyosivölgy

Október 8., (vasárnap)

9:12 - GY9, Óhuta - Fony

10:35 - GY10 Sárga borház (kör jellegű)

12:28 - GY11, Óhuta - Fony

15:05 - GY12, Sárga borház (Power Stage)

16:45 - Díjkiosztó, Nyíregyháza belváros