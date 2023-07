A vasárnapi, tiszaújvárosi triatlon Világkupa férfi fináléjában hét magyar volt érintett, és a házigazda publikum nagyon szorított Lehmann Csongornak, akinek teljesen reális esélye van arra, hogy ott legyen a 2024-es párizsi olimpián. Az úszásban, az induláskor ketten nem a szabályok adta keretek között viselkedtek, bemozdultak, a korai rajt miatt a brit Max Stapley, illetve az olasz Nicola Azzano tíz másodperces büntetést kapott, amelyet a depóban töltöttek le később.

A 27,3 fokos vízben nagy iramban haladtak a résztvevők, mindenki igyekezett megfelelő pozíciót foglalni magának. Stapley magára vette a kezdeményezést, eleinte az amerikai Darr Smith, és a spanyol Alberto Gonzalez Garcia, aztán pedig Dévay Márk, valamint az osztrák Alois Knabl tempózott mögötte. Lehmann Csongor ekkor az 5-6. pozícióban ,,szelte a habokat”, a számot negyedikként zárta, vezetett Dévay Márk, a második Stapley volt, a harmadik pedig az olasz Alessio Crociani.

A folytatásban

A kerékpározás kezdeti szakaszában egy 8 fős boly szakadt el a mezőny többi részétől, ennek tagja volt Lehmann Csongor, Dévay Márk, Dobi Gergő, és Kiss Gergely is. Faldum Gábor nagyot küzdve feltornázta magát a vezetők közé, akik nagyjából 3 perc 20, 3 perc 30 másodperces köröket mentek. Aztán három részre szakadt a társaság, 20+9+1-re, a sort a bermudai Tyler Smith zárta, aki még ebben a számban, nem sokkal később feladta Világkupát, elkészült az erejével, nem volt értelme folytatni.

Az aszfalton maradók nem szakadtak szét, nem volt jelentős a differencia az első, és az utolsó versenyző között. A futásnál már megjelent egy-két transzparens, rajz, amely Lehmann Csongor biztatásául szolgált, de az újvárosi triatlonosra még kemény 5 kilométer, 4 kör várt. Annál is inkább, mert a spanyol Sergio Baxter is ütemesen szedte a lábait, és lehetett látni, hogy más igazából nem szólhat bele az aranycsatába. Közben Faldum Gábor a harmadik helyért harcolt, amely aznapi teljesítménye miatt ki is járt volna neki. Az utolsó körben, amikor már a két rivális letudta a táv harmadát, Lehmann rákapcsolt, s nem tudott vele lépést tartani Baxter, így a tiszaújvárosiak üdvöskéje az utolsó 100-150 méteren már hátra is tekingethetett, hogy mennyire messze van tőle üldözője. A közönség tapssal, és óriási üdvrivalgással köszöntötte a célba érkező Lehmann Csongort, aki ismét jól, remek taktikával építette fel a versenyét.

Lehmann hazai környezetben először nyert Világkupát (igaz, erre korábban nem is volt módja, mert volt egy rövid kihagyás ebben a versenytípusban Tiszaújvárosban), összességében azonban második alkalommal lett a legjobb VK-n, a tavalyi, csehországi, Karlovy Vary-ban aratott sikere után.

,,Azzal, hogy tavaly megnyertem itthon a Prémium Európa-kupát, még inkább a figyelem középpontjába kerültem vetélytársaim körében – mondta a célba érkezést követően Lehmann Csongor. – Ez nem rakott rám terhet, sőt segített abban, hogy még koncentráltabb legyek. Végig tudtam figyelni a verseny alakulására és azt gondolom, hogy a taktikám is rendben volt. Az utolsó 800 méteren tudtam az addig is kemény tempón, a hosszú hajrá meghozta a várva várt győzelmet. Nagyon boldog vagyok, hogy idén is nyerni tudtam itthon. Ez a csodálatos közönség nagyon megérdemelte ezt! Hálás vagyok nekik, amiért megint mellettem voltak!”