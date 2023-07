Ebben a műfajban persze senki nem álmodik arról, hogy felveszik a kesztyűt a futballal. A teremsport népszerűsége ugyan töretlen, de a csapatok száma és az igazoltak mezőnye meg sem közelíti az ország valamennyi szegletében űzött fociét.

Az NB II női is

– Már mi is teljes üzemmódban dolgozunk, a háttérben ügyködünk: levelezünk, értekezünk, tanácskozunk – újságolta Barnóczki László egykori élvonalbeli kézilabdázó, a vármegyei szövetség elnöke. – A labdarúgókkal ellentétben mi nem csupán szűkebb pátriánk küzdelemsorozatáért felelünk, hanem megkaptuk az NB II-es női Északkelet üzemeltetését is, míg az NB II-es férfi Északkelet bajnokság gazdája a Hajdú-Bihar vármegyei testület lett. A Magyar Kézilabda Szövetség rotációs rendszer szerint osztja szét a harmadik vonalbeli szervezőmunkát, így előbb, vagy utóbbi mindenkire sor kerül.

Régiónk jelenleg nem rendelkezik élvonalbeli csapattal, ezért az elnök és munkatársai, mielőtt hozzákezdtek a nevezések begyűjtéséhez, az NB I/B-hez és az NB II-höz igazították programjukat. Előbbiben a Mezőkövesdi KC és az ÓAM-Ózdi KC férfi gárdája érintett: az első forduló hivatalos játéknapja szeptember 3., míg az NB II-es női és férfi vonal egy héttel később, szeptember 10-én nyitja a „boltot”.

Mindenkit fogadnak

– Ennek következtében a vármegyei őszi idény kezdetét az NB II rajtját követő hétre időzítjük – folytatta Barnóczki László. – Az biztos, hogy a hölgyek között NB II-es tagsággal rendelkező Borsod Sport Klubot, és az erősebb nemnél szintén ebban az osztályban vitézkedő DVTK-t, az Acélváros KK-t és a Szinvaparti KSE-t nélkülöznünk kell. Azt még nem tudjuk, hogy a klubok hány női és férfi gárdát neveznek, viszont mindenkinek örülünk. Hívjuk és várjuk a Heves és a Hajdú-Bihar vármegyékben fenntartott csapatokat. Hajdúságból sajnos nem lesz férfi nevezőnk, ugyanis a Hajdúnánás feljutott az NB II-be, más egyesület pedig nincs a porondon. Hevesből nőket és férfiakat is remélünk, a jövő útja egyébként is a regionalitásé, vagyis több vármegye összefogása szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk az MKSZ elvárásának.

Legkevesebb hat

Ez annyit tesz, hogy a vármegyei bajnokok csak abban az esetben nyerhetik el az NB II-es tagságot, ha csoportjaikban legalább hat alakulat szerepel és legkevesebb tizennyolc összecsapás kerül a játékosok lábába.

– Ennek következtében több kört kell megtenniük a csapatoknak és ha még ez sem elegendő, akkor a rájátszás fegyveréhez kell nyúlnunk – folytatta a vármegyei elnök. – Jómagam is helyesnek tartom ezt a kezdeményezést, vagy szabályt, ha ugyanis eltekintenénk egy bizonyos, a találkozókon megszerezhető nívótól és tudástól, akkor semmi értelme nem lenne az NB II-nek, mert odafenn felesleges eljátszani a pofozógép szerepét. Mi azt is rendszeresen hangsúlyozzuk, hogy nagyon komolyan kell venni az utánpótlás-nevelést, a tömegesítést, tíz-tizenkét játékos kevés az üdvösséghez. Szerencsére teremgondok nincsenek, vagy ahol esetleg mégis vannak, akkor még a kisebb településeken is léteznek áthidaló megoldások, például iskolai tornatermek és csarnokok, mert a szabadtér ugye már régen nem rúg labdába. Pénzügyi problémákról nem tudok, a klubok és a köréjük szerveződött támogatói körök, továbbá az önkormányzatok előteremtik az anyagiakat, aztán az úgynevezett tao-források is nagyon sokat segítenek. Szóval élünk és élni fogunk, közben pedig igyekszünk szélesíteni bázisunkat, hiszen ezt kívánja a sportág érdeke.