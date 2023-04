Volt rá esély, hogy 48-asként mennek szabadságra a diósgyőri kosarasok, de mivel a piros-fehérek hetesfogatának szerdán Szekszárdon nem sikerült nyernie a bronzéremért zajló, két győzelemig tartó csata második felvonásán, így a 3. helyről a harmadik meccs dönt a DVTK-Hun-Therm és az AKSC Szekszárd között.

Az éremünnepet vagy az egyik, vagy a másik együttes, Miskolcon, a DVTK Arénában tartja, ugyanis szombaton 18.00-tól itt rendezik meg az évadzáró ütközetet.

A diósgyőrieknek ez lesz a 49. tétmérkőzésük a 2022/23-as idényben, a tolnaiaknak ,,csak” a 46.

A két együttesnek ebben a bajnokságban ez lesz az egymás elleni ötödik összecsapása. A szoros ütköztek közül az első hármat a Diósgyőr nyerte. A legutóbbit, amelyről a szekszárdiak szakvezetője, Zeljko Djokic betegség miatt hiányzott, a Horváth Zsófia másodedző irányította tolnaiak a hajrában fordították a maguk javára.

Az utolsó négy percben

– Elsősorban a saját hibáink miatt kerültünk olyan helyzetbe szerdán, hogy szoros végjátékot kellett játszanunk, igaz, az utolsó négy percben előfordultak fura ítéletek a pályán, de ha egy picit jobbak vagyunk, akkor már véget ért volna a párharc – mondta Völgyi Péter, a DVTK-Hun-Therm vezetőedzője, akivel pénteken a szerdai meccs videó elemzését követően beszélgettünk. – Bosszúsak voltunk, hogy nem sikerült nyerni, talán túlságosan is ráfeszültünk az előző mérkőzésre. Most pedig már tényleg annak kell következnie, hogy a legeslegutolsó erőtartalékainkat is elővesszük, és azt a dühöt, amit onnan hoztunk magunkkal, erővé alakítjuk át, mindent megteszünk azért, hogy remek közönségünk támogatásával megszerezzük a bronzérmet.

Arra a megjegyzésünkre, hogy a szerdai hét fős rotációjukban több szereplő sem hozta azt, amire igazából képes, így reagált a diósgyőri szakvezető:

– A hét emberes játék felemészti az energiát mérkőzés közben, most sem leszünk többen, de a hazai pálya, és a szurkolók támogatása sokat segíthet. Nagyon szeretnénk, illetve akarjuk a szezon végi győzelmet.

Szóba hoztuk Völgyi Péternek azt is, hogy nem csak a jelen, hanem a jövő, a következő évad Euroliga-selejtezős indulása miatt is fontos ez a mostani meccs, az érem megszerzése, sokaknak személy szerint duplán is, hiszen az új idényben is a DVTK-ban szerepelnek majd. És a bajnoki bronz szinte biztos, hogy EL-selejtezős indulást hoz.

– A jövőről ráérünk beszélni a meccs után is, az utolsó mérkőzés most mindennél fontosabb – felelte a szakvezető, aki megerősítette lapunk azon értesülését, hogy élő szerződése van a klubbal a következő évadra is. – Rettentő sok összecsapást lejátszottunk ebben az évadban, emlékezetes mérkőzésekkel, és akkor lennénk igazán boldogok, ha bajnoki éremmel tudnánk zárni az évet.