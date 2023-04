A női kosárlabda NB I rájátszásában, a két nyert meccsig tartó bronzcsata második felvonásán a DVTK-Hun-Therm csapata az AKSC Szekszárd vendége volt szerdán este. Mivel a két gárda szombati első összecsapását, Miskolcon a Diósgyőr nyerte, a piros-fehérek várhatták kisebb nyomással a mostani ütközetet.

A vendégeknél a center Green hiányzott, hazai oldalon pedig a szakvezető, Zeljko Djokic, aki a hazaiaktól kapott információk szerint betegség miatt nem tudott jelen lenni a meccsen. Távollétében Horváth Zsófia másodedzőnek jutott az a feladat, hogy győzelemre vezesse a szekszárdiakat.

Garbin góljára két távolival és két középtávolival válaszolt a Szekszárd (10-2), és mivel a vendégek hárompontos kíséreltei kimaradtak, időt kért a Diósgyőr (10-2). A pihenő nagyon jót tett a ,,piroskáknak”, megtalálták a gyűrűbe vezető dobás ívét, Bernáth triplájával a vezetést is visszavették, 10-0-s etapot produkálva (10-12). Nem sokkal később egy ellentétes hullám volt soron, 12-15-nél egy 7-0-s hazai sorozat következett, a játékrészt pedig Bernáth közelije zárta (19-17).

A második menet kezdeti döccenései után Kányási suhintott be egy hármast, aztán Aho N. labdaszerzése után góllal fejezte az akciót, majd a folytatásban is ő termelt, amire tolnai időérés volt a reakció (19-24). A kis szünetet követően sok volt a hiba mindkét oldalon, a pontatlanságban, a kimaradt dobásokban a Szekszárd járt előrébb. A piros-fehérek 11-0-s szériáját Wallace egy hármassal zárta le, több mint hat perc után volt újra eredményes a pályaválasztó (22-26). Az újabb hullámverésben 8-0-ig jutottak a szekszárdiak, akik a vezetést is átvették (27-26). Ezt követően a csapatok bekapcsolták a hullámtörőt, felváltva vezettek, a második játékrész végén Miklós M. hármasával állt be a meccsnull (31-31). A mérkőzés első felének döntetlenje mögött az volt, hogy hiába lepattanózott jobban, és dobott pontosabban a Diósgyőr, a Szekszárd távoli kísérleteivel ötven százalékot hozott.



Újabb fordulatok

A harmadik menetben Kányási találatára hazai válaszok jöttek (38-33), a 24. percben Wallace rácsimpaszkodott Jovanovicra, és mivel mindkét játékosnak technikait adtak, a DVTK játékvezetői videózást kért, ami nem hozott változást az ítéletben. Négy perc süketség után talált be a piros mezes együttes (40-35). Nem nagyon volt centerjátéka a Diósgyőrnek, Garbin és Jovanovic sokat hibázott, aztán amikor Kiss A. a palánk alól betalált, a Szekszárd időt kért (45-44). Guirantes büntetőivel fordult az állás, majd megint a hazaiak álltak jobban, ám a végén újra a vendégek irányítója volt eredményes (49-50).

Hármasával szedte a lépcsőfokokat a DVTK-HT, két hármas között egy fualtos találat is bezúgott (53-59). Ha nem lett volna több eladott labdája a Völgyi leányságnak, akkor még nagyobb előnyre tehettek volna szert. A 36. perc elején Dudásová hármasával újra a fehér mezesek álltak jobban (60-59), ami után mindkét oldalon jöttek homályok. A 39. minutában Bernáth hármast hímzett a hálóba, majd Stúder Á. megszerezte a meccsen az első gólját (62-62). Öt másodperccel a vége előtt, vendég labdavesztés és fault után Wallace két büntetőt értékesített (64-62), és innen már nem volt újabb fordulat. A vendégek hét fős rotációjában volt betli is, ez pedig nem fért bele a hosszabb kispadú ellenféllel szemben.



Kosárlabda: jegyzőkönyv

AKSC Szekszárd – DVTK-Hun-Therm 64-62 (19-17, 12-14, 18-19, 15-12)

Szekszárd, 1000 néző. V.: Kapitány, Söjtöry, Minár.

AKSC Szekszárd: STÚDER Á. (2), DUDASOVÁ (13/9), WALLACE (21/6), Mányoky (2), Goree (11/3). Csere: Krnjic (2), Miklós M. (5/3), Bálint R. (5/3), Boros (3/3). Edző: Horváth Zsófia.

DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (20/3), AHO N. (12/6), Kányási (8/6), Jovanovic (-), Garbin (7/3). Csere: BERNÁTH (13/6), Kiss A. (2). Vezetőedző: Völgyi Péter.

Horváth Zsófia: – Több ok miatt is nyerni szerettünk volna, egyrészt Bálint Réka hazai búcsúmérkőzése miatt, másrészt mégis csak a bronzéremért játszunk és nem utolsósorban a beteg vezetőedzőnk miatt. Az első félidőben lepattanóban megvert minket a Miskolc, de a másodikban kemények voltunk és 62 ponton tartottuk ellenfelünket. Egy bronzmeccsnek ilyennek kell lenni.

Völgyi Péter: – Két olyan csapat játszott, mely híres a nagy küzdéséről. Többször is sikerült olyan előnyt kiharcolnunk, amire ha rádobunk még egy-két kosarat, eldönthettünk volna a párharcot. Bízom benne, hogy hazai pályán a harmadik mérkőzést megnyerjük és megszerezzük a bronzérmet.

A két győzelemig tartó párharc állása: 1-1. A két csapat a következő mérkőzést szombaton 18.00-tól Diósgyőrben játssza.