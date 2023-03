Az alapszakasz 20. fordulóját rendezik meg szerdán a férfi vízilabda OB I-ben, melynek keretében a borsodi színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC gárdája Egerben ugrik medencébe. De nem este, hanem ebéd időpontban, ugyanis a meccs pontosan 12 órakor kezdődik a Bitskey uszodában. Bár volt olyan elgondolás, hogy nyitott medencében kerül sor erre a csatára – mivel a múlt héten az időjárás szebbik arcát mutatta, és +20 celsius fok is volt a hőmérséklet –, azonban ezt az ötletet végül elvetették a Tigra-ZF Egernél, maradt a jól megszokott fedett létesítmény.

– Jelenleg nem tudom megmondani, hogy milyen kerettel fogunk kiállni, ugyanis a legutóbb betegség miatt hiányzó Smitula és Stefanidesz állapotáról még nincsenek friss információim, illetve Nagy N.-nek is volt láza – közölte kedden délelőtt Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Azonban legyünk bárhogy, bármilyen összetételben, meg fogjuk oldani ezt a helyzetet is, hiszen ilyen a sportban bármikor előállhat. Minden meccs fontos a bajnokságban, ez is, az egrieket az alapszakasz első körében itthon fogadtuk tavaly december 17-én, és nem túlzás, levertek bennünket, adtak nekünk egy ,,nagyon szép" karácsonyi ajándékot azzal, hogy 13-5-re nyertek. Az öltözőjükben most különösen jó lehet a hangulat, hiszen egyrészt az OB I-ben, a múlt szombaton a fővárosban 13-6 győztek a KSI ellen, aztán a keretük egy jelentős részét adó fiataljaik döntőztek a legjelentősebb honi utánpótlás-sorozatnak számító Komjádi Kupában, ahol csak egy góllal, 12-11-re maradtak alul a Ferencvárossal szemben. Vagyis biztosan tele lesznek önbizalommal, de ebben nekünk sem szabad le-, elmaradnunk. Az Egernek is meg vannak azok a játékosai, akikre különösen figyelni kell, meglátjuk ez mennyire sikerül.

Sok kapott, kevés lőtt

A miskolciak a múlt pénteken hazai mérkőzésüket (ugyanis a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda úszóverseny miatt zárva volt) a Bajnokok Ligája-szereplő, és a bajnokságban veretlen FTC-Telekom ellen a fővárosban, a Népligetben vívták meg – 18-5-ös vereséget szenvedtek. Azon a meccsen a Vidumanszky László eltiltás miatt a lelátón ücsörgött, mert egy héttel korábban Pécsett piros lappal kiállították. A szakmai feladatokat emiatt a kispadnál Petrovai Márton másodedző látta el.

– Nem sokszor, de már volt ilyen az edzői pályafutásom során, hogy a lelátón kellett néznem csapatom mérkőzését – tette hozzá a miskolciak vezetőedzője. – Most mondhatnám, hogy nyugodtan ülhettem volna, mert egy olyan Ferencvárossal játszottunk, amelyik más szintet képvisel, amelyik a BL-ben akarja letenni a névjegyét, és amelyik bajnokságot akar nyerni, de nem: egy edző, amikor meccs van, csak arra figyel, hogy mit kell tenni, hogyan lehetne a csapata a legjobb. A tanulsága annak az 5-18-as meccsnek az, hogy nem szabad előre bedobni a gatyát a medencébe, és megadni magunkat. Túl sok gólt kaptunk, keveset lőttünk, arra egyáltalán nem számíthattunk, hogy majd a Fradi egy idő után leáll, és kényelmes lesz. Egy profi sosem tesz ilyet, illetve bevetettek pár fiatalt is, akik meg akarták mutatni magukat, hogy mit tudnak. Nekik is meg van, volt a maguk célja, meg van a maguk menetrendje, pontosan tudták, mit szeretnének ezen a mérkőzésen. Nekünk semmi veszíteni valónk nem volt, egy ilyen meccset arra kell használni, hogy felmérjük magunkat, hogy próbálkozzunk bátran. A meglévő helyzetekkel nem jól gazdálkodtunk, de ami bosszantott az az, hogy kilenc fórból egyet lőttünk be, ötből pedig lefordulás gólt kaptunk. A vízilabdában ilyen öngyilkosság, ha mi nem lőjük be, legalább ne kapjunk találatot előnyben, mert ez dupla büntetés. MI

BOXBA: A bajnokság állása

1. FTC Telekom 19 19 – – 289-126 57

2. Genesys OSC Újbuda 19 17 – 2 290-152 51

3. A-HID VasasPlaket 19 15 – 4 272-157 45

4. Szolnoki Dózsa 19 14 1 4 217-151 43

5. EPS Honvéd 19 14 – 5 222-153 42

6. Tigra-ZF Eger 19 11 1 7 209-201 34

7. BVSC-Zugló 19 9 1 9 229-208 28

8. Szegedi VE 19 6 4 9 186-212 22

9. Kaposvári VK 20 5 5 10 184-252 20

10. PannErgy-MVLC 19 5 2 12 164-241 17

11. Újpest VSE 19 5 1 13 155-241 16

12. PVSK-Mecsek Füszért 19 3 2 14 164-260 11

13. Metalcom Szentes 19 1 1 17 153-251 4

14. KSI 20 – 2 18 155-284 2